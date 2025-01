Zdjęcia Google - płatne funkcje aplikacji staną się darmowe. Magic Editor nie będzie wymagał smartfona z serii Google Pixel

Zdjęcia Google są dla wielu użytkowników główną aplikacją, która spełnia zarówno funkcję galerii, jak i edytora zdjęć. Na tym polu w najlepszej pozycji znajdują się posiadacze smartfonów z linii Google Pixel, ponieważ to właśnie oni mają bezpłatny dostęp do wszystkich możliwości — wliczając w to funkcje na wyłączność. Z niektórych opcji do tej pory mogli skorzystać także użytkownicy subskrypcji Google One. Firma postanowiła jednak, że udostępni dodatkowe funkcje za darmo.

Z wielu dodatkowych funkcji w aplikacji Zdjęcia Google, takich jak Magiczna gumka, czy też Rozmycie portretowe, mogły skorzystać tylko osoby, które opłacały subskrypcję Google One lub posiadacze smartfona z serii Google Pixel. Już wkrótce niemal wszystkie opcje staną się całkowicie bezpłatne.

Do tej pory najbardziej zaawansowanym narzędziem, jakie trafiło do aplikacji Zdjęcia Google, był Magic Editor. Rozwiązanie zadebiutowało na smartfonach Google Pixel 8 i 8 Pro, ponieważ była to funkcja na wyłączność dla tych urządzeń. Opcja pozwalała na łatwą edycję zdjęć z pomocą AI. Oprócz tego, że funkcja trafi do poprzednich modeli z omawianej serii, to już 15 maja 2024 roku Google zacznie stopniowo udostępniać zarówno ją, jak i pozostałe funkcjonalności dla innych urządzeń z systemem Android i iOS. Jednak w przypadku Magic Editor za darmo będzie można zapisać 10 obrobionych zdjęć miesięcznie — za nielimitowane możliwości nadal trzeba będzie opłacić subskrypcję Google One (8,99 zł miesięcznie).

Natomiast wszystkie pozostałe opcje, a więc Magiczna gumka, HDR, Style, Rozmycie portretowe, Światło portretowe, Wyostrzanie kolorów oraz Sugestie dotyczące nieba, staną się całkowicie bezpłatne i nie będą tu obowiązywać żadne limity. Na uwagę zasługuje szczególnie pierwsza z wymienionych funkcji, ponieważ pozwala ona na usunięcie konkretnego obiektu ze zdjęcia, a efekty w wielu przypadkach są naprawdę bardzo dobre. Wymaganiami dotyczącymi narzędzia Magic Editor są: 64-bitowy procesor, 4 GB pamięci RAM oraz co najmniej Android 8.0 i iOS 15. Do skorzystania z reszty opcji wystarczą natomiast 3 GB pamięci RAM.

Źródło: Google