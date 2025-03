Niemal namacalne rozmowy wideo dzięki Google. Nadchodzi Project Starline, przy którym pracuje także HP

Już wkrótce technologia może zmienić sposób, w jaki komunikujemy się między sobą na odległość. Aktualnie możemy korzystać z rozmów głosowych, bądź wideo (także w goglach VR), natomiast nie do końca zapewniają nam one poczucie obecności drugiej osoby. Google ma zamiar zmienić ten aspekt przez Project Starline, nad którym pracuje od kilku ostatnich lat. Właśnie nawiązano współpracę z firmą HP, a nowa technologia zostanie wprowadzona na rynek w 2025 roku.

Project Starline właśnie wyszedł z laboratorium Google i już w 2025 roku zadebiutuje na rynku. Nadchodzą zupełnie nowe, realistyczne rozmowy wideo, przy których mamy poczuć, że rozmówca jest dosłownie obok nas.

W 2021 roku Google ogłosiło, że Project Starline jest już tworzony od kilku lat, więc łącznie firma spędziła nad nową technologią sporo czasu. Teraz ogłoszono wspomnianą współpracę z HP, która zaowocuje wprowadzaniem nowości na rynek już w przyszłym 2025 roku. Projekt ma przynieść swego rodzaju rewolucję do rozmów wideo, ponieważ będziemy widzieć naszego rozmówcę w taki sposób, jak gdyby siedział naprzeciwko nas. Google bardzo oszczędnie udziela informacji o swoim rozwiązaniu, ponieważ wskazuje tylko, że całość robi dobry użytek z AI, obrazowania i skanowania obiektów 3D, a także kilku innych technologii, aby zapewnić użytkownikowi "magiczne okno".

Mamy do czynienia ze specjalnym ekranem, na którym wyświetlany jest przestrzenny obraz. Nie potrzeba do niego żadnego headsetu ani okularów AR. Każda z osób ma swój skan 3D, który jest odpowiednio kompresowany, a następnie wyświetlany na tym ekranie. Do tego dochodzi dźwięk przestrzenny. Rozmowy wideo mają się więc wnieść na zupełnie nowy poziom. Z dołączonych grafik od Google można wywnioskować, że potrzebna będzie kamera internetowa z dwoma aparatami, które uchwycą głębię i zrobią skan 3D (podobnie jak kiedyś w smartfonie HTC EVO 3D). Firma twierdzi, że rozwiązanie trafi do komunikatora Zoom i Google Meet, choć nadal pozostaje sporo niewiadomych, jak choćby kwestia samego wyświetlacza. Za aspekty sprzętowe ma odpowiadać natomiast HP. Poniżej możemy zobaczyć, jak całość prezentuje się w praktyce, aczkolwiek na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.

Źródło: Google