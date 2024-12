Logitech MX Brio - kamera internetowa dla wymagających. Lepszy obraz w 4K dzięki AI, redukcja szumów i tryb Show Mode

Firma Logitech wprowadziła do sprzedaży nową kamerę internetową, która jest najbardziej zaawansowanym modelem, jaki pojawił się do tej pory w ofercie. Sprzęt jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 4K, a do tego może skorzystać z funkcji ulepszania obrazu dzięki "AI", choć bez problemu będziemy mogli także manualnie dostosować wszelkie parametry. Oprócz tego możemy liczyć na redukcję szumów oraz możliwość zasłonięcia kamery. Problemem może być jedynie cena.

Dla osób, które liczą na coś więcej w rozmowach wideo, Logitech przygotował nową propozycję - kamerę internetową MX Brio. Urządzenie może skorzystać z sensora od Sony, który pozwala na nagrywanie wideo w 4K, a przy tym inne funkcje umożliwiają redukcję szumów, czy też poprawę jakości obrazu.

Urządzenie opiera się przetworniku od Sony, który zapewnia nam dwa tryby nagrywania obrazu. Do tego możemy liczyć na 4-krotny zoom cyfrowy, a także wspomnianą fizyczną osłonę kamery. Na uwagę zasługuje sama konstrukcja, a tak naprawdę zaczep, który pozwala na skierowanie kamery do dołu, dzięki czemu szybko możemy pokazać to, co znajduje się np. na naszym biurku. Do wideorozmów z pewnością przydadzą się także dwa mikrofony ulokowane w urządzeniu, które są wspierane funkcją redukcji szumów dochodzących z otoczenia. Kamera internetowa Logitech MX Brio może skorzystać z opcji automatycznego poprawiania obrazu, a algorytmy będą w stanie odpowiednio wyeksponować naszą twarz.

Logitech MX Brio Przetwornik obrazu Sony Starvis 8,5 MP Obsługiwane rozdzielczości 4K/30 FPS (3840 x 2160 px)

1080p/60 FPS (1920 x 1080 px) Zoom 4-krotne powiększenie cyfrowe Pole widzenia po przekątnej (dFoV) 90°/78°/65° Wbudowana osłona migawki Tak Łączność Odłączany przewód USB typu C do USB typu C (3.0) o długości 1,5 m Gwint statywu Standardowy gwint ¼” do montażu na statywach Typ wbudowanych mikrofonów Dwa mikrofony z podwójnym formowaniem wiązki do redukcji szumów Zasięg mikrofonu Do 1,2 m² Odłączany uniwersalny zaczep mocujący Pasuje do laptopów, wyświetlaczy LCD lub monitorów Dodatkowe informacje RightLight 5 z funkcją ulepszania obrazu w odniesieniu do twarzy, tryb Show Mode, HDR Wymiary i waga kamery internetowej 44 x 98 x 36 mm / 137 g Wymiary i waga zacisku mocującego 20 x 38 x 45 mm / 39 g Cena 999 zł

Obraz ma być wystarczający czytelny nawet w słabszych warunkach oświetleniowych. Poprzez dodatkowe oprogramowanie (Logi Options+ lub G HUB) możemy ręcznie dostosować wszystkie parametry obrazu (takie jak balans bieli, czułość ISO, czas otwarcia migawki, odcień), co zostało ukazane na ostatniej grafice. Sprzęt łączy się z komputerem dzięki odpinanemu przewodowi USB typu C. Logitech chwali się, że poszczególne elementy, z jakich wykonana została kamera internetowa, pochodzą z recyklingu. Dochodzimy jednak do kwestii, która jest najważniejsza przy zakupie, a więc ceny za produkt. W tym wypadku może się okazać nieco zbyt wysoka, gdyż wynosi 999 zł. Decydując się na zakup z oficjalnej strony, możemy liczyć na mały gratis w postaci lampy Litra Beam.

Źródło: Logitech