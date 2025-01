Logitech Brio 100 - designerska kamera internetowa oferująca czysty obraz nawet w gorszych warunkach oświetleniowych

Komunikacja wirtualna to już dzisiaj norma. Spotkań online jest coraz więcej, a owocny udział w nich wymaga odpowiedniego sprzętu do wideokonferencji. Dlatego kamery internetowe oferujące rozdzielczość Full HD to dziś absolutne minimum. Jedną z takich kamerek jest nowy Logitech Brio 100 Full HD - przystępny cenowo sprzęt (zaledwie 219 zł) wyposażony w kamerkę i oferujący ciekawy design w trzech kolorach.

Dzięki rozdzielczości Full HD i automatycznej regulacji światła, kamera oferować ma czysty, wyraźny obraz oraz dobre doświetlenie podczas wideokonferencji. Jak zapewnia producent, funkcja RightLight poprzez redukcję cieni, zwiększa jasność nawet o 50% w porównaniu chociażby z modelem Logitech C270. Dodatkowo, kamera pozwala dostosować ustawienia obrazu według własnych preferencji za pomocą łatwej w użyciu aplikacji Logi Options+. Na uwagę zasługuje także zasłonka, pozwalająca na szybkie zakrycie obiektywu. Jeśli chodzi zaś o mikrofon, to jest on wielokierunkowy, zaś pole widzenia urządzenia (po przekątnej) to 58°.

Urządzenie jest naturalnie kompatybilne z najbardziej popularnymi platformami wideo takimi jak Microsoft Teams, Zoom, Google Meet i wieloma innymi. W kategorii, gdzie produkty bywają w większości bardzo podobne, jednolite i poprostu nudne, kamera Brio 100 wyróżnia się trzema modnymi i nowoczesnymi kolorami - grafitowym, białym i różowym - dzięki czemu można dopasować ją do swojego biurka i dodać trochę koloru do miejsca pracy, zarówno w domu, jak i w biurze. Na uwagę zasługuje fakt, że wybór Brio 100 jest dobry nie tylko dla nas, ale również dla środowiska. Plastikowe części kamery Brio 100 wykorzystują wszak plastik pochodzący z recyklingu - 77% dla koloru grafitowego i 34% dla kolorów białego i różowego.

Źródło: Logitech