Opal Tadpole - kamera internetowa 1080P, która jest przystosowana do laptopów. Kompatybilna zarówno z Windowsem, jak i macOS

Przedsiębiorstwo Opal Camera zostało założone w 2020 roku, więc jest stosunkowo nowym graczem na rynku. Specjalizuje się w produkcji kamer internetowych, które oferują przyzwoitą jakość obrazu, a przy tym mają sporo cech wyróżniających je od konkurencji. Pierwszym produktem firmy była kamera Opal C1, natomiast teraz wprowadzono do sprzedaży jedną z najmniejszych konstrukcji na świecie - Tadpole. Jej mobilność idzie w parze z ciekawą funkcjonalnością.

Producent przy tworzeniu omawianego modelu wziął pod uwagę specyfikę dzisiejszej pracy, a zasadniczo to jego trybu. Wiele osób pracuje obecnie w bardzo mobilny sposób, więc kamera, którą łatwo przenieść i zamontować, ma aktualnie większy sens niż kiedykolwiek. Jej niewielka konstrukcja została wykonana z aluminium, z kolei zintegrowany klips z gumy silikonowej. Pozwala on na odchylenie kamery o 35 stopni. Sam montaż dzięki temu jest banalnie prosty, ponieważ wystarczy przypiąć urządzenie do pokrywy laptopa, podłączyć je nylonowym przewodem USB do komputera i od razu można zacząć wideokonferencję (nie są wymagane żadne sterowniki, ani też dodatkowe oprogramowanie).

Opal Tadpole Sensor główny Sony IMX582 Exmor RS (0.8 μm) Rozdzielczość 48 MP Przysłona f/1,8 DFOV 70º Zakres ostrości Od 10 cm do nieskończoności Nagrywanie 1080P, 30 FPS Mikrofon MEMS Directional Mic (VisiMic) Obsługa pasm częstotliwości 20 Hz - 20 kHz SNR 63,5 dBA THD 1% przy 111 dB SPL Odchylenie klipsa 35º Wymiary i waga 35 x 45 x 20 mm / 35 g Standard USB 2.0 Materiały Front - Aluminium

Klips - Guma silikonowa

Tył - Anodyzowane aluminium Cena 175 dolarów

Pod względem specyfikacji mamy do czynienia z sensorem Sony IMX582 Exmor RS, który jest w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 1080P przy 30 kl/s. Dodatkowo konstrukcja zawiera mikrofon kierunkowy, który jest wspierany przez odpowiednie algorytmy SI - umożliwia to izolowanie naszego głosu od otoczenia. Końcówka przewodu USB posiada czujnik nacisku, który pozwala na szybkie wyłączenie mikrofonu. Pierwsze testy są dostępne w sieci i trzeba przyznać, że omawiane funkcje działają całkiem dobrze, natomiast jakość obrazu nie zachwyca (dla porównania poniżej wideo z pierwszego produktu firmy, w którym nagrywany obraz wygląda wręcz fantastycznie - Opal C1 to koszt 250 dolarów). Opal Tadpole to wydatek rzędu 175 dolarów, do którego musimy dodać koszty przesyłki. Zakupu dokonamy na stronie producenta.

Źródło: Opal Camera