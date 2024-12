Aplikacja NVIDIA pozwala już podkęcać karty graficzne. Tryb automatyczny ma nie unieważniać gwarancji

NVIDIA GeForce Experience to przydatna aplikacja dystrybuowana razem ze sterownikami do układów graficznych amerykańskiej firmy. W przyszłości zostanie ona jednak w pełni zastąpiona przez oprogramowanie NVIDIA, które oferuje szersze możliwości. Póki co dla każdego chętnego dostępna jest jego wersja beta. Najnowsze wydanie aplikacji zostało wzbogacone między innymi o niezwykle łatwą w obsłudze opcję podkręcania kart graficznych.

Wersja beta oprogramowania NVIDIA zadebiutowała w lutym bieżącego roku i od tamtego momentu jest stopniowo rozbudowywana. W ramach najnowszej aktualizacji wprowadzono szereg nowych funkcji i poprawek. Najciekawszą jest możliwość podkręcenia karty graficznej. Udostępniono między innymi tryb automatycznego tuningu, który skanuje konfigurację sprzętową komputera i sam dostosowuje odpowiednie parametry GPU. Dodatkowo, aplikacja przeprowadza regularne skanowanie systemu, by upewnić się, że wybrane wartości są odpowiednie. Pierwsza analiza zajmuje zazwyczaj od 10 do 20 minut, w czasie których NVIDIA sprawdza możliwości układu. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Co ważne, skorzystanie z automatycznego tuningu karty graficznej ma być w pełni bezpieczne i nie wpływać w żaden sposób na ważność gwarancji.

Dostępna jest też możliwość ręcznej zmiany napięcia, poboru mocy czy wykorzystania wentylatorów. Całość jest niezwykle prosta i nie wymaga rozbudowanej wiedzy. Ustawiamy po prostu suwakiem pożądaną wartość, a aplikacja sama dostosowuje wszystkie niezbędne parametry za pomocą zaawansowanych algorytmów. W tym przypadku należy się już jednak liczyć z potencjalną utratą gwarancji. Najnowsza wersja beta programu NVIDIA oferuje także pełne wsparcie dla enkodowania AV1 zarówno w standardzie SDR, jak i HDR. Aplikacja pozwala na nagrywanie materiałów wideo nawet w 120 FPS-ach. Szeregu poprawek doczekała się także nakładka dostępna z poziomu gier.

Źródło: NVIDIA