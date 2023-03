Apex Storage X21 - zaprezentowano pokaźną kartę rozszerzeń zdolną pomieścić aż 21 nośników SSD M.2

Główną wadą interfejsu, na którym działają nośniki SSD M.2, jest zazwyczaj mała ilość dostępnych slotów. Złącza typu SATA 6 Gb/s mają tu zwykle pewną przewagę. Zaradzić problemowi postanowiła firma Apex Storage. Jej najnowsza propozycja z pewnością spodoba się tym, którzy chcieliby zainstalować w swoim komputerze dużą ilość napędów M.2. Choć na rynku są już dostępne konkurencyjne rozwiązania tego typu, to nie oferują one aż tak dużej pojemności.

Apex Storage X21 to karta rozszerzeń umożliwiająca równoczesne funkcjonowanie nawet 21 nośników SSD M.2. Urządzenie charakteryzuje się dobrymi parametrami pracy.

Firma Apex Storage jest nową i mało znaną firmą, która postanowiła jednak włączyć się do walki o klienta z dużym przytupem. Zaprezentowano bowiem kartę rozszerzeń X21, która, jak sama nazwa wskazuje, jest w stanie pomieścić nawet 21 nośników SSD M.2 2280. Maksymalna obsługiwana przez urządzenie pojemność sięga 168 TB. Konstrukcja jest dosyć nietypowa, opiera się bowiem na wykorzystaniu dwóch połączonych ze sobą laminatów. To właśnie dzięki temu możliwe jest podłączenie tak dużej liczby SSD. Całość działa w oparciu o interfejs PCIe 4.0 x16. Obie płytki używają podczas pracy tego samego złącza. Możliwe jest także skorzystanie ze starszego portu PCIe 3.0, ale zapewni to zauważalnie niższą wydajność.

Po zewnętrznej stronie laminatów znajdują się miejsca na 11 nośników. Wewnątrz można znaleźć sloty na 10 kolejnych, a także pokaźnych rozmiarów, jak na urządzenie tego typu, radiator, który swoją powierzchnią obejmuje kontrolery. Zasilenie wszystkich SSD było niemałym wyzwaniem. Oczywiście sam port PCIe 4.0 nie jest w tym przypadku wystarczający, dlatego kartę wyposażono także w dwa standardowe złącza zasilające PCIe 6-pin. Taki zestaw pozwala na dostarczenie nawet 225 W. Urządzenie bazuje na chłodzeniu pasywnym, ale do sprawnego funkcjonowania wymaga odpowiedniego przepływu powietrza. Oferuje 100 linii PCIe, co sugeruje obecność switcha zapewniającego obsługę tak dużej liczby nośników.

Sprzęt cechuje się dobrymi parametrami pracy. W pojedynczej konfiguracji szybkość sekwencyjnego odczytu wynosi 30,5 GB/s, a zapisu 28,5 GB/s. W przypadku skorzystania z kilku kart wartości te wzrastają odpowiednio do nawet 107 GB/s i 80 GB/s. Wartość IOPS dla odczytu i zapisu losowego wynosi 7,5 mln oraz 6,2 mln. W przypadku konfiguracji złożonej z kilku urządzeń można liczyć odpowiednio na 20 mln i 10 mln IOPS. Producent nie sprecyzował jeszcze, gdzie karta rozszerzeń będzie dostępna, ani jaka będzie jej cena. Z racji, że firma jest nowicjuszem na rynku pamięci masowej, mało prawdopodobne jest, żeby urządzenie trafiło oficjalnie do Polski. Może to jednak być ciekawa propozycja dla entuzjastów sprzętu i firm.

