Apex Legends Mobile trafia do Google Play i App Store: pierwsze chwile z grą robią wrażenie

Miesiące testów Apex Legends Mobile dobiegły końca i teraz niemal każdy chętny użytkownik smartfona z Androidem lub iOS może pobrać długo wyczekiwaną, dynamiczną strzelankę na swoje urządzenie. Oczywiście pod warunkiem, że telefon ma co najmniej 3 GB RAM (2 GB w niektórych przypadkach), system Android 6.0 lub nowszy, 4 GB wolnej przestrzeni „dyskowej” oraz układ Qualcomm Snapdragon 435, HiSilicon Kirin 650, MediaTek Helio P20 i Exynos 7420 lub nowszy. Zasadniczo, większość sprzętu na rynku jest w stanie uruchomić grę, natomiast trzeba mieć tu na uwadze całkiem inne doświadczenia związane z oprawą wizualną. Na wydajnych jednostkach możemy liczyć na bogate tekstury, podczas gdy tańsze smartfony radzą sobie nieco gorzej. Pełne ogranie Apex Legends Mobile jest dopiero przede mną, ale pierwsze chwile z zabawą w klimacie batter royale pozwalają wyciągnąć pierwsze wnioski.

Nie będzie zaskoczeniem to, że w pierwszej kolejności zainstalowałem Apex Legends Mobile na prywatnym smartfonie. Apple iPhone 13 zapewnił świetną wydajność i sporą ilość detali, natomiast relatywnie niewielki ekran skutecznie utrudniał rozgrywkę. W przypadku ALM ilość informacji prezentowanych podczas zabawy zakłóca czytelność. Ratunkiem są ikony, które dość dobrze obrazują niektóre opcje oraz akcje. Wizualnie, jest lepiej, niż oczekiwałem i mogę przyznać, że to „oczko wyżej” niż to, co oferuje PUBG Mobile oraz Fortnite. Dynamika rozgrywki stawia Apex Legends Mobile dokładnie pośrodku tych dwóch tytułów. Smartfony pełnią dziś funkcję aparatów, kamer, notatników oraz właśnie kieszonsolek. Do sklepów Apple App Store oraz Google Play trafiają rozbudowane graficznie tytuły znane z innych platform.

W Apex Legends Mobile działamy w ramach drużyn składających się z trzech osób, a co za tym idzie, istotnym elementem gry jest współpraca oraz komunikacja. Każda postać posiada unikatowe umiejętności, które mogą pomóc w zwycięstwie. Choć przywykłem do sterowania dotykowego w wielu dynamicznych grach akcji, nie mogę przekonać się do systemu obecnego w Apex Legends Mobile. Nie w przypadku iPhone’a 13, na którym nawigowanie szło topornie. W najbliższych dniach sprawdzę działanie ALM na wydajnych urządzeniach z Androidem. Tak, również tych z „gorącym” chipem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Na koniec wspomnę tylko, że Apex Legends Mobile nie oferuje funkcji cross-play.

