AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX - 32-rdzeniowy procesor zauważony w bazie danych SiSoftware Sandra

Już tej jesieni powinny się pojawić nowe procesory HEDT od AMD, mowa tutaj rzecz jasna o nowych CPU Ryzen Threadripper PRO z rodziny Storm Peak. Nadchodząca generacja ma nie tylko przynieść dodatkowe rdzenie i wątki, ale również do 128 linii PCIe 5.0 i kontroler pamięci DDR5. Tymczasem na światło dzienne wypłynęły nowe informacje o Ryzen Threadripper PRO 7975WX wprost z bazy danych SiSoftware Sandra.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX (Zen 4) pojawił się w bazie danych SiSoftware Sandra i okazał się dwa razy szybszy od starszego Ryzen Threadripper PRO 3970X (Zen 2).

Nadchodzący procesor HEDT znalazł się w stacji roboczej Dell Precision, a następnie został zauważony w tej konfiguracji w bazie danych SiSoftware Sandra. AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX został przeznaczony na podstawkę SP6. CPU posiada 32 rdzenie i 64 wątki logiczne, 128 MB pamięci podręcznej L3 oraz 32 MB pamięci podręcznej L2. TDP układu określono na 350 W, a prędkość zegara podstawowego wynosi około 4 GHz. Warto dodać również, że jednostka prawdopodobnie będzie miała 64 linie PCIe 5.0 oraz 4-kanałowy kontroler pamięci RAM DDR5.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX Architektura Zen 4 "Storm Peak" Zen 4 "Storm Peak" Zen 4 "Storm Peak" Zen 4 "Storm Peak" Zen 4 "Storm Peak" Gniazdo SP5 SP6 SP6 SP6 SP6 Rdzenie/wątki 96R / 192W 64R / 128W 32R / 64W 16R / 32W 12R / 24W Pamięć podręczna L3 384 MB 256 MB 128 MB 96 MB 64 MB Linie PCIe 5.0 128 64 64 64 64 TDP 350 W 350 W 350 W 350 W 350 W

Nadchodzący Ryzen Threadripper PRO 7975WX (Zen 4) zmierzył się z Ryzen Threadripper PRO 3970X (Zen 2) i okazał się dwa razy szybszy w benchmarku Muli-Media. Mówimy tutaj o wyniku 7000 Mpix/s kontra 3500 Mpix/s. Natomiast w zadaniach kryptograficznych mówimy o przewadze blisko 20 GB/s, zestawiając 71,23 GB/s z 51,64 GB/s. Podobną przewagę chip wykazuje w benchmarku analiz finansowych, gdzie nowy układ uzyskuje wynik 465 kOPTS, a starszy procesor 317 kOPTS. Analizując powyższe wyniki, możemy dojść do wniosku, że Ryzen Threadripper PRO 7975WX (Zen 4) będzie od 20% do 40% szybszy od Ryzena Threadrippera PRO 5975WX (Zen 3). Śmiało zatem można powiedzieć, że jest na co czekać, a narastająca ilość przecieków zdaje się tylko potwierdzać niedaleką premierę nowych procesorów HEDT od AMD.

Źródło: WCCFTech