AMD Ryzen 9 7940HX - firma przygotowuje tańszy i niewiele słabszy procesor Zen 4 dla laptopów do gier

W zeszłym roku firma AMD wprowadziła do laptopów serię procesorów Dragon Range, które okazały się de facto desktopowymi układami Ryzen 7000X, tyle że dopasowanymi do ciaśniejszych limitów energetycznych w notebookach. Mowa o rodzinie AMD Ryzen 7045HX, gdzie topowe jednostki - Ryzen 9 7945HX oraz Ryzen 9 7945HX3D - zaoferowały po 16 rdzeni Zen 4 oraz (w tym drugim przypadku) technologię 3D V-Cache. Wygląda na to, że wkrótce rodzina Dragon Range powiększy się o przynajmniej jeden model.

Wygląda na to, że AMD przygotowało kolejny procesor z rodziny Dragon Range dla laptopów do gier. Mowa o układzie Ryzen 9 7940HX z 16 rdzeniami Zen 4, ale i nieco obniżonym taktowaniem w trybie Turbo.

Procesor AMD Ryzen 9 7940HX pojawił się na liście dostępnych układów Zen 4 w laptopie ASUS TUF Gaming A16 na 2024 rok. Z krótkiego wpisu wynika, iż jednostka ta zostanie wyposażona w 16 rdzeni Zen 4 i 32 wątki, podobnie jak w Ryzen 9 7945HX. Również ilość pamięci cache L3 się zgadza i jest to 64 MB. Różnicą z pewnością będzie taktowanie w trybie Turbo. W przypadku AMD Ryzen 9 7940HX wynosi ono maksymalnie 5,2 GHz, a więc jest o 200 MHz niższe niż we wspomnianym przed momentem procesorze.

Niestety opis u ASUS nie ujawnia, czy również taktowanie bazowe będzie niższe (dla Ryzen 9 7945HX wynosi ono 2,5 GHz), ale możemy się również takiego scenariusza spodziewać. Wygląda na to, że do Ryzena 9 7940HX wykorzystywany jest nieco gorszej jakości krzem, który nie jest w stanie spełnić w pełni specyfikacji Ryzena 9 7945HX. Tym samym może on również trafić do trochę tańszych notebooków, a ASUS TUF Gaming A16 z pewnością jest takim modelem. Pozostaje nam zatem czekać na oficjalny komunikat prasowy ze strony AMD.

Źródło: ASUS