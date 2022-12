AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600 - nowe procesory przetestowane w Geekbenchu. Wyniki napawają optymizmem

Jak wiemy już od jakiegoś czasu, tuż po Nowym Roku AMD wprowadzi do swojej oferty nowe procesory oparte na architekturze Zen 4. Będą to modele Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600, które względem swoich odpowiedników z literką X będą cechować się TDP na poziomie 65 W oraz nieco niższymi taktowaniami. Na całe szczęście wydajnościowo wcale nie będą wyraźnie odstawać, co pokazują nam najnowsze wyniki tych chipów z benchmarku Geekbench.

Różnice między nowymi a dotychczasowymi Ryzenami są więc niewielkie i wygląda na to, że za pomocą overclockingu użytkownik będzie w stanie szybko nadrobić stratę do modelu z literką X. Nowe chipy AMD powinny zostać zapowiedziane już 5 stycznia o 3:30 polskiego czasu.

Procesor AMD Ryzen 9 7900 zdobył 2121 punktów w teście jednego rdzenia (Single-Core) i 18607 punktów w teście wielu rdzeni (Multi-Core). Co ciekawe, mamy także rezultaty po nieznacznym overclockingu, po których chip wykręcił kolejno 2235 pkt i 19704 pkt. To oznacza ok. 5% przyrost wydajności, który wnosi układ na poziom Ryzena 9 7900X. 8-rdzeniowy/16-wątkowy AMD Ryzen 7 7700 zdobył 2062 pkt w SC i 12685 pkt, natomiast po symbolicznym podniesieniu zegarów udało się uzyskać minimalny wzrost wydajności (2074 SC i 14061 MC). Na koniec mamy standardowo taktowanego Ryzena 5 7600, który uzyskał 2012 pkt w Single-Core i 11326 pkt w Multi-Core. Ranking wydajności w Geekbench możecie zobaczyć poniżej.

Reasumując, domyślnie AMD Ryzen 9 7900 oferuje 97% wydajności Ryzena 9 7900X, Ryzen 7 7700 - 92% wydajności Ryzena 7 7700X, natomiast Ryzen 5 7600 - 98% Ryzena 5 7600X. Różnice między układami są więc niewielkie, a jak widzimy na przykładzie 12- i 8-rdzeniowego modelu, za pomocą overclockingu użytkownik będzie w stanie szybko nadrobić stratę do modelu z literką X. Wygląda więc na to, że po kiepskim starcie Ryzenów 7000 oferta AMD ma duże szanse wrócić właściwe tory. Nowe chipy AMD powinny zostać zapowiedziane 5 stycznia o 3:30 polskiego czasu - właśnie wtedy ma odbyć się zaplanowana konferencja Czerwonych.

Ryzen 9 7900X Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Proces TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 8/16 8/16 6/12 6/12 Zegar bazowy 4,7 GHz 3,6 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz Zegar Turbo 5,6 GHz 5,4 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz TDP 170 W 65 W 105 W 65 W 105 W 65 W Cena MSRP 549 USD 429 USD 399 USD 329 USD 299 USD 229 USD

Źródło: WCCFTech