AMD Ryzen 9 6900HX - pierwsze testy topowego procesora Rembrandt z rdzeniami Zen 3+ zwiastują bardzo wysoką wydajność

Na początku stycznia odbyła się konferencja firmy AMD, podczas której zaprezentowano najnowsze procesory Ryzen serii 6000 z rodziny APU Rembrandt. Nowe układy wykorzystują rdzenie Zen 3+ oraz nowe, zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze RDNA 2. Jednym z najmocniejszych modeli obecnej już generacji będzie Ryzen 9 6900HX - jego zegar Turbo może sięgać nawet 4,9 GHz. Pierwsze laptopy z procesorami Rembrandt pojawią się w lutym, jednak dotychczas nie było żadnych testów wydajności nowych jednostek. W końcu jednak pojawił się pierwszy punkt odniesienia, bowiem Ryzen 9 6900HX pojawił się w popularnym benchmarku GeekBench. Sprawdzamy jak wypada na tle Ryzena 9 5900HX, Intel Core i7-12700H oraz Core i9-12900H.

W bazie programu GeekBench pojawił się nowy laptop marki Lenovo z procesorem AMD Ryzen 9 6900HX. Wydajność, choć bardzo wysoka, jednocześnie ustępuje topowym jednostkom Intel Alder Lake-H.

AMD Ryzen 9 6900HX to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy. Taktowanie bazowe wynosi 3,3 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do wspomnianych już 4,9 GHz. Procesor oferuje także układ graficzny Radeon 680M (RDNA 2) z 12 blokami CU oraz taktowaniem na poziomie 2400 MHz. Nie brakuje wsparcia dla pamięci DDR5-4800 oraz LPDDR5-6400, a także PCIe 4.0, USB 4 (40 Gb/s), HDMI 2.1, DisplayPort 2.0, kodeka AV1 oraz HDR (również Dolby Vision). Procesor pojawił się w bazie programu GeekBench - przetestowano jeden z najnowszych modeli laptopów Lenovo Legion. W teście jednowątkowym uzyskał wynik 1593 punktów, z kolei wielowątkowo - 10151 punktów. Choć procesor jest w testach bardzo wydajny, nie obiega znacząco od Ryzena 9 5900HX. Bądź co bądź architektura Zen 3+ nie przynosi wielu zmian, a modyfikacje wynikają głównie z przejścia na niższy proces technologiczny (6 nm zamiast 7 nm).

W najlepszych scenariuszach, Ryzen 9 5900HX oferował wyniki na poziomie ~9200 punktów (wielowątkowo). Patrząc przez pryzmat takich rezultatów, nowy Ryzen 9 6900HX wypada o około 10% lepiej. W GeekBench pojawiły się także wpisy dotyczące procesorów Intel Core i7-12700H oraz Intel Core i9-12900H, głównie z laptopów ASUS ROG Strix SCAR (2022) oraz MSI Vector GP76 i GP66. W tym wypadku zarówno Core i7 jak również Core i9 wypadają lepiej od Ryzena 9 6900HX. Zwłaszcza Core i9-12900H dystansuje Ryzena pod kątem wydajności pojedynczego wątku. Wydajność wszystkich rdzeni jest o około 25% wyższa w topowej jednostce Alder Lake-H i o około 12% wyższa w Intel Core i7-12700H. Oczywiście nadal mowa tylko o GeekBench, ale trzeba przyznać, że w tym roku Intel będzie dużo agresywniej konkurował z AMD na rynku mobilnych procesorów.

Źródło: GeekBench