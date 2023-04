AMD Ryzen 7045HX Dragon Range - producent omawia zmiany w architekturze Zen 4 w procesorach dla laptopów

Do sprzedaży na całym świecie pomału trafiają pierwsze notebooki wyposażone w procesory AMD Ryzen 7045HX z rodziny Dragon Range. Wyposażone zostały w maksymalnie 16 rdzeni Zen 4 w dwóch chipletach, według pierwszych testów oferują znakomitą efektywność energetyczną, znacząco przekraczającą możliwości konkurencyjnych procesorów Intel Raptor Lake-HX. Przy okazji ich debiutu, AMD omówiło nieco szerzej zmiany w architekturze względem tego co otrzymujemy w zwykłych desktopowych modelach Ryzen 7000 z serii Raphael.

AMD omówiło kilka zmian w architekturze Zen 4, jakich dokonano w mobilnych procesorach Dragon Range (Ryzen 7045HX).

Jedną z głównych zmian w procesorach AMD Ryzen 7045HX względem ich desktopowych odpowiedników (Ryzen 7000 Raphael) jest wprowadzenie pośrednich stanów pamięci, co pozwala zaoszczędzić spore pokłady energii, które w przeciwnym wypadku niepotrzebnie byłyby zużywane przez pamięć jak również blok I/O. Funkcjonalności tej nie ma w desktopowych układach, jednocześnie jest pożądana w notebookach, bo pozwala na obniżenie zużycia energii, a tym samym na zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła. To ostatecznie prowadzi chociażby do wydłużenia czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym, a także obniża pobór mocy, gdy laptop jest podpięty do gniazdka, ale jednocześnie nie są wykonywane zadania mocno obciążające sprzęt. Producent poświęcił również sporo czasu na dostosowanie krzywej napięć - według AMD procesory Ryzen 7045HX często są w stanie pracować na porównywalnych lub wyższych zegarach rdzenia, jednocześnie oferując niższe napięcia w porównaniu do desktopowych procesorów Ryzen 7000 z serii Raphael.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler RAM DDR5 5200 MHz Obsługiwany RAM (maks) 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

Na przykładzie Cinebencha R23, AMD porównuje również efektywność energetyczną topowego procesora Ryzen 9 7945HX do konkurencyjnego układu Intela - Core i9-13980HX z serii Raptor Lake-HX. Według testów producenta, Intel Core i9-13980HX przy poborze mocy rzędu 97 W osiąga wynik wielowątkowy na poziomie 28837 punktów. Nowy Ryzen 9 7945HX z kolei przy łącznym poborze 73 W jest w stanie uzyskać wynik 33466 punktów. Efektywność energetyczna układów Dragon Range ma być nawet o 54% wyższa w porównaniu do procesorów Intela z 13. generacji Raptor Lake. Brzmi to naprawdę dobrze, szkoda jednak że dostępność laptopów z Ryzen 7045HX jest marna (delikatnie mówiąc).

Źródło: WCCFTech