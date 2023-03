AMD Ryzen 9 7845HX - procesor po OC i z limitem 130 W oferuje wydajność desktopowego układu Ryzen 9 7900X

Niedawno AMD ogłosiło dostępność pierwszych notebooków z procesorami Ryzen 7045 z serii Dragon Range - mowa przede wszystkim o systemach marki ASUS tj. ROG Strix G17, ROG Strix SCAR 17 czy ROG Zephyrus Duo 16. W Polsce na dostępność musimy nadal czekać i wszystko wskazuje na to, że u nas pierwsze laptopy trafią nie wcześniej niż w kwietniu. Producent chwalił się już wydajnością swojego topowego Ryzena 9 7945HX z 16 rdzeniami Zen 4, tymczasem w sieci pojawiła się garść nowych informacji o możliwościach 12-rdzeniowego Ryzena 9 7845HX. Pierwsze testy są co najmniej optymistyczne.

AMD Ryzen 9 7845HX po OC i z limitem mocy ustawionym na 130 W, jest w stanie oferować wydajność na poziomie desktopowego Ryzena 9 7900X. Procesor ma również bardzo niskie zużycie energii w spoczynku.

Na chińskim forum Bilibili (niestety wyłącznie pod hasłem, screeny zostały opublikowane m.in. przez WCCFTech) pojawiły się nowe testy wydajności 12-rdzeniowego procesora AMD Ryzen 9 7845HX. Według informacji jakie pojawiły się na Bilibili, domyślnie procesor w trybie maksymalnej wydajności zużywa nie więcej niż 110 W, z kolei robiąc manualne OC z pomocą funkcji PBO2 przy jednoczesnym ograniczeniu limitu mocy do 130 W (w tych warunkach udało się utrzymać zegary na maksymalnym poziomie 5,45 GHz przy obciążeniu jednego rdzenia oraz 5,1 GHz dla wszystkich rdzeni), układ Ryzen 9 7845HX jest w stanie zaoferować wydajność zbliżoną do desktopowego procesora Ryzen 9 7900X.

AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 5 7645HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina CPU Dragon Range Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 2,5 GHz 3,0 GHz 3,6 GHz 4,0 GHz Zegar Turbo 5,4 GHz 5,2 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Układ graficzny AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Taktowanie iGPU 400 - 2200 MHz Kontroler RAM DDR5 5200 MHz Obsługiwany RAM (maks) 64 GB 64 GB 64 GB 64 GB Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2 + L3 80 MB 78 MB 40 MB 38 MB Overclocking rdzeni Tak Tak Tak Tak Wsparcie dla AMD EXPO Tak Tak Tak Tak Rdzenie Ryzen AI (XDNA) - - - - Magistrala PCIe PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) PCIe 5.0 (28 linii) TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W)

W teście Cinebench R23, procesor AMD Ryzen 9 7845HX uzyskał odpowiednio 1960 punktów w pomiarze pojedynczego wątku oraz 28542 punkty w teście wszystkich wątków. Co ciekawe, w niektórych laptopach procesor Intel Core i9-13950HX (24 rdzenie / 32 wątki) uzyskuje podobne wyniki, podczas gdy średnio oferuje trochę ponad 30 tysięcy punktów. To jeszcze dobitniej jak dobrze radzi sobie mobilny Ryzen 9 7845HX. W dodatku układ Zen 4 ma bardzo niski pobór mocy w spoczynku - przed OC mowa o wartości poniżej 10 W, podczas gdy po OC pobór odrobinę się zwiększa, średnio do niespełna 14 W.

AMD Ryzen 9 7845HX (bez OC) AMD Ryzen 9 7845HX (po OC) Maksymalny pobór mocy ~110 W ~130 W Pobór mocy w spoczynku <10 W ~13,5 W Taktowanie (jeden rdzeń) Maks. 5,25 GHz Maks. 5,45 GHz Taktowanie (wszystkie rdzenie) ~4,7 GHz 5,1 GHz Wynik CB R23 (Multi-Core) ~25 tysięcy punktów 28 542 pkt

Źródło: WCCFTech