AMD Ryzen 7 5800X3D może doczekać się obniżki ceny. Układy Zen 4 bezpośrednim zagrożeniem dla chipu z 3D V-Cache?

AMD Ryzen 7 5800X3D to nietypowy procesor z pamięcią 3D V-Cache, który nadal stanowi jeden z najlepszych wyborów dla graczy. Udowadnia to właściwie każdy nasz test, wliczając w to nawet dzisiejszą publikację dotyczącą Marvel's Spider-Man Remastered na PC. Problemem chipu jest jednak cena, która tuż przed debiutem dobrze zapowiadających się Ryzenów 7000 wydaje się szczególnie wysoka. Na szczęście w najbliższych tygodniach może ona ulec zmianie.

Możliwe, że chip AMD Ryzen 7 5800X3D doczeka się w przyszłym miesiącu obniżki ceny. Nie wiemy jednak, czy będzie to akcja zorganizowana przez sklepy, czy też inicjatywa samego producenta.

Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D zadebiutował w kwietniu tego roku w oficjalnej cenie 449 dolarów. Mimo różnych obniżek cen konkurencyjnych układów, w Polsce chip z pamięcią 3D V-Cache ciągle utrzymuje się w okolicach 2300 zł. Ta sytuacja nie będzie jednak trwać w nieskończoność. Leakster @greymon55 dotarł do informacji, jakoby Ryzen 7 5800X3D miał doczekać się w przyszłym miesiącu solidnej przeceny. Nie wiemy jednak, czy będzie to akcja zorganizowana przez sklepy, czy też inicjatywa samego producenta.

Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5800X3D Core i7-12700K Architektura Zen 3 Zen 3 Alder Lake Litografia 7 nm 7 nm 10 nm Taktowanie 3800-4700 MHz 3400-4500 MHz 3600-5000 MHz Konfiguracja 8R/16W 8R/16W 8+4R/20W Pamięć L3 32 MB 32 + 64 MB 25 MB Mnożnik Odblokowany Zablokowany Odblokowany Kontroler DDR4 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Kontroler DDR5 - - DDR5-4800 Tryb kontrolera Dual Channel Dual Channel Dual Channel Współczynnik TDP 105 W 105 W 125 W Zintegrowane GPU - - UHD 770 Cena startowa 449 USD 449 USD 409 USD Platforma AM4 AM4 LGA 1700 Data premiery Listopad 2020 Kwiecień 2022 Listopad 2021

Nie da się ukryć, że chip AMD Ryzen 7 5800X3D musi być tańszy, by nadal uchodził za atrakcyjną opcję. Ostatnio mówi się, że nadchodzące Ryzeny 7000 powinny zostać bardzo rozsądnie wycenione - rzekomo 8-rdzeniowy model Ryzen 7 7700X ma kosztować tylko 299 dolarów. Taka propozycja może zabić sens kupowania modelu 5800X3D przeznaczonego dla umierającej platformy AM4. Biorąc pod uwagę wiarygodność leakstera, możemy być prawie pewni, że za kulisami rzeczywiście planowane są już odpowiednie działania, jednak póki co musimy uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: WCCFTech, @greymon55