AMD Ryzen 7 3750X i 3850X - informacje o nowych procesorach

Wydawać by się mogło, że do końca roku kalendarz premier w hardware'owym świecie jest już zaplanowany. NVIDIA i AMD pokażą nowe karty graficzne, a i na rynku procesorów obędzie się bez posuchy, bo nie dość, że lada moment w sklepach będą dostępne układy Intel Core 10. generacji, to jeszcze za kilka miesięcy Czerwoni mają zaprezentować chipy Zen 3. Dochodzą do nas jednak plotki, że wcześniej czeka nas dosyć nieoczekiwany debiut odświeżonych procesorów Matisse, a więc Ryzenów z serii 3000. Na razie mowa tylko o dwóch 8-rdzeniowych modelach, ale nie można ulec wrażeniu, że premiera ta wydaje się niepotrzebna. Być może jednak AMD ma jakiś przebiegły plan, o którym wkrótce się dowiemy?

Coś musi być na rzeczy - firma Gigabyte w swojej prezentacji o płytach B550 wspomniała o odświeżonych chipach Matisse, a pierwsze plotki o Ryzenie 7 3750X pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Pytanie tylko, co dokładnie zaoferują nowe procesory?

Jak podaje leakster kryjący się pod pseudonimem HXL, w drodze są kolejne procesory z serii Matisse. To 8-rdzeniowe/16-wątkowe układy Ryzen 7 3750X i 3850X. Informacje te bazują ponoć na danych od producenta, ale trudno je teraz zweryfikować. Wiadomość od leakstera zawiera również daty odnoszące się do terminów premiery i dostępności płyt głównych ASUS z chipsetem B550. Niewykluczone, że wtedy poznamy także nowe, odświeżone Ryzeny. Cóż, brzmi to może i mało wiarygodnie, ale co powiecie na to, że Gigabyte prawdopodobnie potwierdziło już te doniesienia? Poniżej znajdziecie screena z prezentacji płyt B550, gdzie w polu Ryzen 3000 znajdziemy podpis Matisse & Refresh, co jasno wskazuje, że coś jest na rzeczy. Jakby tego było, pierwsze plotki o Ryzenie 7 3750X z 105 W pojawiły się już w październiku zeszłego roku...

Pytanie tylko, co takiego zaoferują nowe Ryzeny, by mogły one wpasować się w aktualną ofertę AMD? W końcu pod względem taktowań już dotychczasowe modele 3700X i 3800X nie odbiegają od siebie aż tak dużo, by potrzebne były kolejne, bardziej zróżnicowane chipy. Być może chodzi więc o jakieś gruntowniejsze odświeżenie. Nie możemy też wykluczyć, że Ryzen 7 3750X i 3850X będą przeznaczone na rynek OEM, co już dobrze tłumaczyłoby to posunięcie Czerwonych. Tak czy siak, liczymy na to, że niebawem dowiemy się, o co chodzi z nowymi układami Matisse.

