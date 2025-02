AMD Ryzen 5 5600X3D oficjalnie zaprezentowany. Dostępność nowego procesora będzie bardzo ograniczona

Dotychczas użytkownicy platformy AM4 nie mieli dużego wyboru pod względem procesorów wykorzystujących technologię 3D V-Cache. AMD wprowadziło do sprzedaży wyłącznie jeden, ośmiordzeniowy układ. Cena Ryzena 7 5800X3D znacząco spadła w ostatnich miesiącach, jednak wciąż może być za wysoka dla osób zainteresowanych kupnem bądź modernizacją budżetowego zestawu gamingowego. Producent najwyraźniej zauważył rosnące zapotrzebowanie ze strony klientów, ponieważ niebawem na półki sklepowe trafi Ryzen 5 5600X3D.

AMD Ryzen 5 5600X3D to drugi procesor z 3D V-Cache przeznaczony na platformę AM4. Procesor trafi do sprzedaży 7 lipca w cenie 229,99 USD.

Gracze nie musieli długo czekać na oficjalne potwierdzenie krążących w sieci plotek. AMD Ryzen 5 5600X3D zaoferuje użytkownikom sześć rdzeni i dwanaście wątków pracujących z taktowaniem na poziomie 3,3 GHz, które w trybie boost wzrośnie do 4,4 GHz. Układ wykorzystuje 3 MB pamięci cache L2 oraz 96 MB cache L3, dzięki czemu można oczekiwać zauważalnego wzrostu wydajności w niektórych tytułach. Zgodnie z przypuszczeniami, współczynnik TDP względem podstawowego wariantu wzrósł z 65 do 105 W. Jednostka wspiera funkcję Precision Boost Overdrive oraz pozwala na dostosowanie częstotliwości pamięci RAM, jednak nie należy oczekiwać opcji ręcznego podkręcenia procesora.

Łyżką dziegciu w beczce miodu jest niestety informacja o bardzo ograniczonej dostępności nadchodzącego procesora. Nowego modelu nie kupią zarówno gracze europejscy, jak i azjatyccy. Na mocy zawartej umowy układ trafi do sprzedaży wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, a prawo do dystrybucji zyskała amerykańska sieć Microcenter. Ryzen 5 5600X3D wyceniony został na kwotę 229,99 USD (ok. 940 zł bez VAT), zamówienia będzie można składać od 7 lipca.

