AMD Radeon RX 7600 8 GB - nowe karty graficzne trafiły do pierwszych sklepów. Premiera jeszcze w tym miesiącu

Wszystko wskazuje na to, że ostatnie dni tego miesiąca będą niezwykle gorące dla wszystkich osób oczekujących na nowe karty graficzne ze średniego segmentu. Jak pisaliśmy jeszcze wczoraj, NVIDIA podobno szykuje się do oficjalnej zapowiedzi aż trzech nowych układów Ada Lovelace. AMD nie zamierza biernie przyglądać się całej sytuacji i po długim okresie milczenia przygotowuje się do prezentacji swojej kolejnej jednostki RDNA 3.

Jak wiemy, Czerwoni prawdopodobnie pominą teraz takie modele jak Radeon RX 7800 (XT) czy Radeon RX 7700 (XT) i od razu przejdą do modelu Radeon RX 7600. Serwis VideoCardz opublikował właśnie zdjęcie, które ujawnia, że karty graficzne trafiły już do pewnego sklepu w Azji. Nie oznacza to jednak, że widoczny poniżej model od Sapphire jest już dostępny w sprzedaży. Zazwyczaj sprzedawcy detaliczni często przygotowują zapasy przed zniesieniem embarga na sprzedaż. Choć dokładna specyfikacja układu nadal pozostaje nieznana, to jednak mamy dobitne potwierdzenie, że karta ma 8 GB pamięci VRAM (128-bit).

Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7600 Rdzeń Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 33 Bloki CU 96 84 32 Procesory strumieniowe 6144 5376 2048 Taktowanie Boost 2,5 GHz 2,4 GHz ok, 2,6 GHz Pamięć 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 8 GB GDDR6 128-bit Interfejs PCIe Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x8 Infinity Cache 96 MB 80 MB 32 MB Cena (MSRP) 999 dolarów 899 dolarów ? Premiera 13 grudnia 2022 r. 13 grudnia 2022 r. 25 maja 2023 r. (?)

Wygląda na to, że AMD Radeon RX 7600 8 GB otrzymał 32 jednostki CU, 2048 procesorów strumieniowych, a także 32 MB pamięci Infinity Cache. Jak twierdzi źródło, karta prawdopodobnie została wyceniona na 249 dolarów, jednak póki co nie da się potwierdzić tej ceny. Wszystko stanie się jasne już niebawem. Według dotychczasowych przecieków układ doczeka się premiery już 25 maja. Szykuje się więc ciekawe starcie nowego Radeona z GeForce'ami RTX 4060 (Ti).

Źródło: VideoCardz