AMD Radeon RX 6750 GRE - w drodze kolejna karta graficzna w specjalnej edycji

AMD wydało niedawno układ Radeon RX 7900 GRE. Pod względem specyfikacji stanowi on bardzo ciekawą propozycję z wyższej półki, ale niestety trudno spotkać go w sklepach. W końcu dopisek GRE oznacza Golden Rabbit Edition, czyli upamiętnia Chiński Nowy Rok, co jednocześnie oznacza niemal wyłączną dostępność w Państwie Środka. Jak się okazuje, producent nie zamierza poprzestać na jednej karcie z takim oznaczeniem.

Radeon RX 6750 GRE może bazować na uszkodzonym rdzeniu Navi 21. Niewykluczone również, że na pokład trafi 16 GB pamięci z magistralą 256-bit.

W drodze jest już podobno nowy model ze średniej półki oparty o starszą architekturę RDNA 2. Mowa tutaj o Radeonie RX 6750 GRE, który rzekomo zaoferuje wydajność GeForce'a RTX 4060 Ti w cenie GeForce'a RTX 4060 (ok. 299 dolarów / 2399 RMB). Co ciekawe, informacje te pochodzą od firmy Yeston, która ma swojej ofercie zarówno karty Radeon, jak i GeForce. Niestety, informator nie zdradził nic na temat specyfikacji nadchodzącej jednostki.

Jak wiemy, dobrze nam znany Radeon RX 6750 XT bazuje na pełnej wersji rdzenia Navi 22 z 2560 procesorami strumieniowymi. Jeśli model GRE ma być wydajniejszy, to jedyną możliwą opcją jest użycie np. uszkodzonego rdzenia Navi 21 z większą liczbą aktywnych jednostek obliczeniowych. Niewykluczone również, że na pokład trafi 16 GB pamięci GDDR6 z magistralą 256-bit. Inną możliwością dla producenta może być jedynie podbicie taktowań względem standardowego RX-a 6750 XT. Jesteśmy więc bardzo ciekawi, co też ostatecznie zaoferuje nam omawiany układ. Lada moment powinniśmy się o nim dowiedzieć czegoś więcej, aczkolwiek o dostępności w naszej części świata raczej można już zapomnieć.

