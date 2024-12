AMD Radeon RX 6750 GRE może rozczarować specyfikacją. Karta graficzna ma być słabsza od Radeona RX 6700 XT

Firma AMD wydała niedawno kartę graficzną Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition), która powstała głównie z myślą o rynku chińskim. Jak jednak wiemy już od jakiegoś czasu, w drodze jest kolejna jednostka z tym nietypowym dopiskiem. Mowa o Radeonie RX 6750 GRE, który powinien być ciekawą propozycją dla bardziej oszczędnych graczy. Nazwa sugeruje, że będziemy mieli do czynienia ze zmodyfikowaną wersją RX-a 6750 XT, ale cóż - dziś wiemy już, że jest ona nieco myląca.

Omawiania karta graficzna w rzeczywistości ma być jedynie podkręconym Radeonem RX 6700. Spodziewamy się więc, że całość zostanie oparta na rdzeniu Navi 22 z 2304 procesorami strumieniowymi i otrzyma 10 GB pamięci VRAM GDDR6.

AMD Radeon RX 6700 XT AMD Radeon RX 6750 GRE AMD Radeon RX 6650 XT Architektura RDNA2 RDNA2 RDNA2 Układ graficzny Navi 22 XT Navi 22 XL Navi 23 XT Litografia 7 nm 7 nm 7 nm Jednostki SP 2560 2304 2048 Taktowanie bazowe 2321 MHz >1941 MHz 2055 MHz Taktowanie boost 2581 MHz >2450 MHz 2635 MHz Przepustowość pamięci 16 Gbps 16 Gbps (?) 17,5 Gbps Ilość pamięci 12 GB GDDR6 10 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 160-bit 128-bit Współczynnik TDP 230 W 175 W (?) 180 W

Oznaczenie karty może więc okazać się mylące, skoro Radeon RX 6750 GRE ostatecznie będzie mniej wydajny od RX-a 6700 XT. Warto przy okazji wspomnieć, że już model RX 6700 10 GB ma ciekawą historię. Początkowo był to układ znany jako BC-2235 i służył do kopania kryptowalut, a dopiero po pewnym czasie doczekał się konsumenckiego wydania w formie gamingowego Radeona. Premiera RX-a 6700 nie była jednak zbyt huczna - model trafił do oferty ledwie kilku producentów blisko współpracujących z AMD. Obecnie nie wiadomo, kiedy Radeon RX 6750 GRE doczeka oficjalnej premiery. Spodziewamy się, że układ będzie dostępny głównie w Chinach.

RX 6750 GRE = Overclocked RX 6700 10GB — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) August 24, 2023

Źródło: VideoCardz, @AnhPhuH