AMD Radeon RX 6300 - odkryto kolejne ślady nowej karty graficznej opartej na rdzeniu Navi 24

Wydawać by się mogło, że Radeon RX 6400 to najbardziej podstawowa karta graficzna, jaka może zostać wydana w dzisiejszych czasach. Oferuje ona dosyć słabą specyfikację, która raczej nie pozwoli na granie w nowoczesne gry, jednak z drugiej strony do podstawowych zadań trudno znaleźć coś bardziej przystępnego, zwłaszcza, że całość powstała w procesie technologicznym 6 nm i pobiera bardzo mało energii. Z jakiegoś powodu jednak AMD przygotowuje jeszcze mniej zaawansowany układ. Pierwsze ślady desktopowego Radeona RX 6300 pojawiły się kilka tygodni temu, a najnowsze dane zawarte w jądrze Linuksa 5.19 potwierdzają, że coś jest na rzeczy. Pytanie tylko, czy taka jednostka rzeczywiście jest niezbędna na rynku?

Nowe informacje nie sugerują dosłownie, że nadchodzi to Radeon RX 6300, jednak na pewno mówimy o trzecim układzie bazującym na Navi 24, a samo oznaczenie RX 6300 pojawiło się już w jednym przecieku.

Karta graficzna nosi nazwę kodową Beige Goby i wyróżnia się identyfikatorem 0x7424, który wcześniej nie pojawiał się w tego typu danych. Rzecz jasna informacje te nie sugerują dosłownie, że będzie to Radeon RX 6300, jednak na pewno mówimy o trzecim układzie bazującym na Navi 24, a samo oznaczenie RX 6300 (dotyczące wersji desktopowej) pojawiło się już w jednym przecieku. Choć pojawiają się pewne spekulacje, że równie dobrze Beige Goby może być odświeżonym wariantem istniejącej karty, to jednak trzeba przyznać, że takie rozwiązanie byłoby całkowicie pozbawione sensu.

AMD Radeon RX 6300 może być bardzo podstawowym układem dla osób, które np. mają procesor bez iGPU i potrzebują jakiejkolwiek karty graficznej. Biorąc pod uwagę, że Radeon RX 6500 XT ma 1024 procesory strumieniowe, a RX 6400 ma ich 768, wydaje się, że nadchodzący model może zaoferować 512 takich jednostek. Całość na pewno będzie cechować się niewielkim poborem energii, a więc nie będzie konieczności wpinania dodatkowych przewodów zasilających. Nie znamy daty premiery omawianej karty graficznej. Pozostaje nam tylko czekać na kolejne informacje w jej sprawie.

