AMD Radeon HD 7970 i inne karty graficzne oparte na architekturze GCN otrzymały nowy sterownik Adrenalin 22.6.1 WHQL

AMD Radeon HD 7970 to pierwsza karta graficzna oparta na architekturze GCN. Została wydana w grudniu 2011 roku, a więc już ponad 10 lat temu. Niedawno przypominaliśmy na naszych łamach firmowo podkręcony wariant tego modelu (GHz Edition), a dziś okazuje się, że te kultowe już układy otrzymały nową wersję sterownika. To spora niespodzianka, bowiem producent oficjalnie nie oferuje już wsparcia dla jednostek opartych na GCN.

Nowy sterownik o nazwie Adrenalin 22.6.1 jest wydaniem WHQL i dotyczy nie tylko Radeona HD 7970, ale wszystkich kart graficznych bazujących na architekturze GCN. Mówimy więc także generacjach Rx 200, Rx 300 czy nawet Fury. Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie dla 64-bitowej wersji systemu Windows 10. Nie wiemy jednak konkretnie, co nowego ono przynosi. Sterownik ten w wersji dla obecnych kart graficznych Radeon ma na celu naprawienie problemów z instalacją związanych z Windows 7. W tym przypadku z wiadomych względów nie ma co na to liczyć - możliwe jednak, że w kodzie zawarte są jakieś ukryte udoskonalenia.

Link do pobrania nowych sterowników dla Radeona HD 7970 lub innych układów GCN znajduje się TUTAJ. Wydaje się, że dla osób wyposażonych w starszą kartę Radeon jest to pozycja obowiązkowa. Życzylibyśmy sobie, by każdy producent nie zapominał o swoich produktach sprzed kilku generacji. Faktem jest jednak, że niektóre modele GCN nadal są dosyć popularne i dobrze zniosły próbę czasu - być może właśnie z tego powodu AMD zdecydowało się na wydanie nowego sterownika.

Źródło: WCCFTech, AMD