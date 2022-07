AMD EPYC 9664 - wyciekła specyfikacja 96-rdzeniowego flagowca z nadchodzącej serii serwerowych procesorów Zen 4

Kilka tygodni temu do sieci wyciekła wstępna lista serwerowych procesorów AMD EPYC opartych na nowej architekturze Zen 4. Choć wtedy sądziliśmy, że najwydajniejszym modelem z całej rodziny układów zostanie 96-rdzeniowy/192-wątkowy EPYC 9654P, to jednak dziś okazuje się, że Czerwoni mają w zanadrzu jeszcze mocniejszego potwora. Poznajcie chip AMD EPYC 9664, który wyróżnia się m.in. współczynnikiem TDP na poziomie aż 400 W.

Procesor AMD EPYC 9664 także otrzyma 96 fizycznych rdzeni i 192 wątki (w sumie 12 jednostek CCD), jednak poza wysokim limitem mocy jednostka będzie wyróżniać się także bazowym zegarem 2,25 GHz i szczytowym taktowaniem 3,8 GHz. Kto wie, być może finalnie będzie ono jeszcze wyższe - w końcu mówimy cały czas o wersji inżynieryjnej (ES). Poza tym chip ma otrzymać w sumie 384 MB pamięci podręcznej L3 i 96 MB pamięci L2. Dla porównania, dotychczas topowy serwerowy procesor EPYC 7773X ma 768 MB pamięci L3 (3D V-Cache).

AMD Genoa EPYC 9664

96Core/192Thread TDP:400w

2.25GHz - 2.XGHz - 3.8GHz(ES)

---

This should be the flagship model ...