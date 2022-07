AMD EPYC 9000 - poznaliśmy pełną listę procesorów z nowej serii. Na pokładzie znajdzie się do 96 rdzeni

Już za kilka miesięcy na rynku pojawią się pierwsze procesory od AMD oparte na nowej architekturze Zen 4. Choć dla większości osób najbardziej interesujące będą konsumenckie jednostki Ryzen 7000, to jednak trudno przejść obojętnie obok nowych serwerowych chipów EPYC, które zaoferują aż do 96 fizycznych rdzeni. Do sieci wyciekła właśnie lista 12 modeli z nadchodzącej serii. Co ciekawe, największe zaskoczenie dotyczy numeracji chipów.

Wygląda na to, że pełne zestawienie chipów AMD EPYC 9000 będzie obejmować co najmniej 12 różnych modeli, wśród których znajdziemy 96-rdzeniowe kolosy, jak również mniej zaawansowane 16-rdzeniowe jednostki.

Choć mówimy o 4. generacji procesorów AMD EPYC (kodowa nazwa Genoa), układy będą należeć do serii EPYC 9000. Czołowym przedstawicielem rodziny będzie model 96-rdzeniowy/192-wątkowy EPYC 9654P działający z częstotliwością od 2,0 do 2,15 GHz. Jego TDP ma wynosić 360 W, jednak jak donosi leakster @yuuki_ans, powstała też próbka inżynieryjna (prawdopodobnie wersja testowa) z TDP równym 400 W. Wygląda na to, że pełne zestawienie będzie obejmować co najmniej 12 różnych modeli, wśród których znajdziemy 96-rdzeniowe kolosy, jak również mniej zaawansowane 16-rdzeniowe jednostki. Lista znajduje się poniżej.

Jak wiadomo, procesory EPYC 9000 będą kompatybilne z nowym gniazdem SP5 (LGA-6096). Zgodnie z zapowiedziami, najwyżej pozycjonowane jednostki dostaną 96 fizycznych rdzeni i 192 wątki. Procesory zapewnią od 384 MB do zaledwie 64 MB pamięci cache. Według powyższej listy najwyżej taktowanym modelem z serii będzie 16-rdzeniowy EPYC 9174F rozpędzający się aż do 3,8 GHz (warto zwrócić uwagę na jego TDP równe aż 320 W). Układy AMD Genoa mają wejść na rynek jeszcze w tym roku. Mówi się, że trafią do centrów danych już w czwartym kwartale.

