AMD potwierdza ambitne plany dla serwerowych procesorów EPYC. W planach m.in. EPYC Genoa, Bergamo, Genoa-X oraz Siena

AMD podczas Financial Analyst Day 2022 zaprezentowało nowy plan wydawniczy dla serwerowych procesorów EPYC. Czwarta generacja będzie zawierała aż cztery różne serie, przystosowane dla różnych typów obliczeń. Mowa o EPYC Genoa, Bergamo, Genoa-X oraz Siena.

Trzecia generacja AMD EPYC oferuje dwie serie produktowe: EPYC Milan oraz Milan-X, gdzie po raz pierwszy wykorzystano technologię pakowania 3D V-Cache. Nadchodząca, czwarta generacja będzie oferować cztery serie produktowe. Podstawowa linia to EPYC Genoa, następnie mamy EPYC Bergamo (z myślą o zadaniach związanych z chmurą), EPYC Genoa-X (przygotowywane z myślą o zaawansowanych obliczeniach oraz dla przygotowywania baz danych) oraz EPYC Siena, która będzie mniej zaawansowaną linią procesorów, o niższej specyfikacji i niższym poborze energii, skierowane głównie dla firm skupiających się wokół telekomunikacji. Trzy pierwsze z wymienionych serii będą pracowały na podstawce SP5, ostatnia skorzysta ze zmodyfikowanej podstawki SP6 o niższych parametrach.

Procesory AMD EPYC Genoa oraz Genoa-X będą oferowały do 96 rdzeni Zen 4, wyprodukowanych w 5 nm litografii. Nie zabraknie obsługi magistrali PCIe 5.0 (do wykorzystania będzie 160 linii PCIe 5.0), CXL oraz 12-kanałowego kontrolera pamięci DDR5. EPYC Genoa-X dodatkowo skorzysta z nowej generacji technologii pakowania pamięci cache (V-Cache), dzięki czemu układy te zaoferują ponad 1 GB pamięci cache poziomu L3 na każdy socket. W przypadku EPYC Bergamo możemy liczyć na maksymalnie 128 rdzeni Zen 4c z obsługą 256 wątków. EPYC Genoa oficjalnie zadebiutuje w czwartym kwartale tego roku, z kolei EPYC Bergamo w pierwszej połowie 2023 roku. TDP układów EPYC Genoa będzie wynosić od 200 do 400 W w zależności od konkretnego procesora. Dla serii EPYC Bergamo będzie to odpowiednio od 320 do 400 W.

AMD EPYC Genoa-X oraz EPYC Siena zadebiutują w przyszłym roku, jednak na razie AMD nie podaje bardziej konkretnych informacji o możliwych terminach premiery. Rodzina Siena będzie wykorzystywać maksymalnie 64 rdzenie Zen 4, co ma również wpłynąć na obniżenie ceny całej platformy. Układy te będą oferowały również zoptymalizowany współczynnik wydajności na wat. EPYC Siena wykorzysta wspomnianą podstawkę SP6, która będzie się charakteryzować obsługą 6-kanałowego kontrolera pamięci DDR5. Zaoferuje także 96 linii PCIe 5.0. TDP tych jednostek będzie wahać się od 75 do 220 W, w zależności od konkretnego modelu procesora. W 2024 roku zadebiutuje piąta generacja układów AMD EPYC o kodowej nazwie Turin - jednostki te będą oparte na mikroarchitekturze Zen 5 oraz Zen 5c.

Źródło: AMD