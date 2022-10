AMD EPYC 9654P - 96-rdzeniowy procesor Zen 4 deklasuje konkurentów w najnowszym teście w Geekbench

O wielkich możliwościach chipów opartych na architekturze AMD Zen 4 przekonaliśmy się już nie raz. Nasze testy pokazały już, że nowe konsumenckie modele Ryzen 7000 świetnie nadają się do półprofesjonalnych zastosowań, jednak jeszcze większy przyrost wydajności możemy zobaczyć w segmencie serwerowym. 96-rdzeniowy przedstawiciel serii EPYC 9000 został właśnie przetestowany w Geekbench, a wyniki nie pozostawiają złudzeń - konkurencja zostaje daleko w tyle.

AMD EPYC 9654P spisuje się na miarę oczekiwań. Szczególnie obiecująco prezentuje się wynik Multi-Core, bowiem procesor spisał się lepiej niż 128-rdzeniowa konfiguracja dwóch modeli AMD EPYC 7763.

AMD EPYC 9654P - bo o tym właśnie chipie mowa - to 96-rdzeniowy/192-wątkowy procesor "Genoa" oparty na architekturze Zen 4, który pracuje z maksymalnym zegarem do 3,7 GHz. We wspomnianym teście wydajności procesor pracował w serwerze ASUS RS500A-E12-RS12Uz płytą główną o oznaczeniu K14PA-U24 i 768 GB pamięci RAM. Całość działała pod kontrolą systemu Ubuntu 22.04.1 LTS. Wyniki testów są zgodne z oczekiwaniami - w teście jednordzeniowym EPYC 9654P uzyskał 1467 pkt, a w wielordzeniowym 77 251 pkt.

AMD EPYC 9654P AMD EPYC 7763 Architektura Zen 4 (Genoa) Zen 3 (Milan) Gniazdo SP5 SP3 Rdzenie / wątki 96 / 192 64 / 128 Maks. taktowanie 3,7 GHz 3,5 GHz Pamięć cache 480 MB 288 MB TDP 360 W 280 W

Poniżej znajdziecie szybkie porównanie z innymi serwerowymi rozwiązaniami. Jak widać, 96-rdzeniowy chip Zen 4 zapewnia solidny wzrost wydajności Single-Core względem poprzednika. Również wynik Multi-Core prezentuje się niezwykle obiecująco, bowiem procesor spisał się lepiej niż 128-rdzeniowa konfiguracja dwóch modeli AMD EPYC 7763. Łatwo się więc domyślić, jak ogromną wydajność osiągną dwa serwerowe chipy Zen 4 pracujące na jednej płycie głównej. Warto dodać, że testowany EPYC 9654P wcale nie jest flagowym modelem "Genoa". W portfolio Czerwonych ma znaleźć się również chip EPYC 9664 z taktowaniem do 3,8 GHz i TDP 400 W.

