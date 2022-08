AMD EPYC 9654 z 96 rdzeniami na pierwszym zdjęciu. Procesory prawdopodobnie trafiają już do pierwszych klientów

Najbliższe tygodnie i miesiące będą niezwykle gorące nie tylko dla zwykłych konsumentów, ale także dla klientów korporacyjnych, którzy chcą zwiększyć moc obliczeniową np. swoich serwerów. Jak wiemy, AMD przygotowuje się do premiery wielordzeniowych układów Zen 4 gwarantujących nawet do 96 fizycznych rdzeni, jednak w sieci nie pojawiło się dotąd zbyt wiele informacji na ich temat - ciągle nie znamy ostatecznej listy układów. Znamy już jednak ich wygląd.

Wygląda na to, AMD jest na dobrej drodze do oficjalnej premiery chipów EPYC 9000 jeszcze w tym roku.

Leakster @yuuki_ans opublikował na swoim twitterowym koncie pierwsze zdjęcie jednostki AMD EPYC 9654, która będzie jedną z najmocniejszych opcji z nadchodzącej rodziny układów EPYC. Wygląda na to, że chip jest teraz dostępny w wersji detalicznej dla producentów OEM, a powyżej możemy widzieć dowód na to, że procesory są wysyłane hurtowo. AMD jest więc na dobrej drodze do oficjalnej premiery jeszcze w tym roku. Pojawiła się nawet hipoteza, że układy AMD EPYC 9000 będa miały oficjalną premierę razem z konsumenckimi Ryzenami 7000.

AMD EPYC 9654 to procesor wyposażony w 96 rdzeni i 192 wątki, który przeznaczony jest na nowe gniazdo SP5. Chip ma w sumie 384 MB pamięci podręcznej, obsługuje m.in. pamięć DDR5 oraz interfejsy PCIe Gen5 i CXL, a jego TDP to rzekomo 360 W. Prawdopodobnie nie jest to najmocniejsza jednostka z serii Genoa. Z dotychczasowych przecieków wynika, że drodze jest już także AMD EPYC 9664 cechujący się tą samą konfiguracją rdzeni i wątków, który wyróżnia się TDP 400 W oraz wyższymi taktowaniami.

Źródło: @yuuki_ans, VideoCardz