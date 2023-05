Amazon Prime Gaming - poznaliśmy czerwcową ofertę. Na graczy czeka m.in. Neverwinter Nights: Enhanced Edition

Subskrybenci usługi Amazon Prime co miesiąc otrzymują dostęp do nowego pakietu gier. W czerwcowej ofercie na próżno szukać znanych tytułów AAA, jednak fani gatunku RPG po raz kolejny nie mają powodów do niezadowolenia. Po Planescape: Torment Enhanced Edition nadszedł czas na odświeżoną wersję hitu BioWare - Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Zestaw uzupełniają pozytywnie oceniane pozycje niezależnie, takie jak SteamWorld Dig 2 czy Autonauts.

W czerwcu subskrybenci usługi Amazon Prime Gaming odbiorą trzynaście darmowych gier. Wśród nich znajdziemy zremasterowany hit studia BioWare.

Z czerwcowego zestawu ucieszą się przede wszystkim miłośnicy RPG oraz fani gier niezależnych. W przyszłym miesiącu użytkownicy będą mogli odebrać m.in. Neverwinter Nights: Enhanced Edition. To zremasterowana wersja jednego z najlepszych tytułów opracowanych przez studio BioWare. Zespół odpowiedzialny za odświeżenie skupił się głównie na kwestiach technicznych. Zmianie uległ interfejs oraz elementy oświetlenia, możliwe jest także rozpoczęcie rozgrywki w wysokiej rozdzielczości. Wykorzystanie tego samego silnika pozwoliło zachować pełną kompatybilność ze starymi zapisami oraz modyfikacjami przygotowanymi przez społeczność.

Subskrybenci usługi Prime Gaming zagrają również w Autonauts, czyli ciepło przyjętego symulatora, w którym wcielamy się w kolonizatora obcych planet. Tuż po opuszczeniu statku kosmicznego należy rozpocząć zbieranie materiałów, a następnie skonstruować roboty pracujące przy rozbudowie bazy. Wraz z postępami gracza mechaniczni pomocnicy zyskują nowe umiejętności, takie jak gotowanie, uprawa roli czy hodowla zwierząt, dzięki czemu możliwe będzie zaspokojenie potrzeb mieszkających w osadzie ludzi. Tytuł wyróżnia się nieskomplikowaną, ale atrakcyjną wizualnie oprawą graficzną typu low poly. W czerwcu udostępnione zostanie łącznie trzynaście pozycji:

Sengoku 2 (od 1 czerwca)

Mutation Nation (od 1 czerwca)

Soccer Brawl (od 8 czerwca)

Over Top (od 8 czerwca)

The Super Spy (od 15 czerwca)

Top Hunter (od 15 czerwca)

SteamWorld Dig 2 (15 czerwca)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (od 22 czerwca)

Autonauts (od 22 czerwca)

Revita (od 22 czerwca)

Roguebook (od 29 czerwca)

Once Upon a Jester (od 29 czerwca)

Gems of Destiny: Homeless Dwarf (od 29 czerwca)

Źródło: Amazon