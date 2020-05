Allegro od czerwca będzie pobierać prowizję od kosztów wysyłki

Trzeba przyznać, że serwis Allegro od jakiegoś czasu - nazwijmy to - rozpieszczał kupujących i sprzedających. Podczas początków pandemii koronawirusa obniżył chociażby prowizje pobierane od sprzedających w wybranych kategoriach, zaś klientom kilka miesięcy z rzędu przyznawał darmowy pakiet Smart. Jak się jednak okazuje dobra passa i podobne "prezenty" nie mogą trwać wiecznie. Dlaczego? Otóż Allegro już w styczniu tego roku wprowadziło do regulaminu tytułowe, nieprzychylne sprzedającym zmiany, zaś dziś w wiadomościach e-mail przypomina im, iż nowe zasady wejdą w życie już 1 czerwca, a więc od najbliższego poniedziałku. O co dokładnie chodzi z pobieraniem prowizji od kosztów wysyłek?

Allegro od 1 czerwca 2020 będzie pobierać prowizję również od kosztów wysyłki. Dlaczego serwis Allegro zdecydował się na tak nieprzychylne sprzedającym rozwiązanie?

Tłumaczenie zwrotu "pobieranie prowizji od kosztów wysyłek" nie wymaga raczej tłumaczenia, a przynajmniej nie jakiegoś przesadnie rozbudowanego. Ot dotąd serwis pobierał jakiś procent naszego zysku ze sprzedaży towarów na poczet prowizji, nie "czepiając" się jednak kosztów wysyłki, jakie sprzedający proponował kupującym. Ostatecznie Allegro miało zaobserwować "szemrane" rzekomo rozwiązania, jakimi kierują się sprzedający. Serwis zaobserwował mianowicie duże różnice w cennikach dostaw poszczególnych sklepów i wywnioskował, że niektóre z nich mogą obniżać ceny przedmiotów i zawyżać koszty przesyłki, aby więcej pieniędzy trafiło do kieszeni sklepu, nie zaś do kieszeni Allegro w formie prowizji od sprzedanego przedmiotu. Dlatego też od 1 czerwca 2020, prowizją od sprzedaży objęta będzie pełna kwota jaką otrzymujemy od klienta, czyli koszt przedmiotu plus koszt wysyłki. Allegro w regulaminie przedstawia trzy, obrazowe przykłady tego, jak będzie naliczana od teraz prowizja:

Przykład 1: Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę o wartości 18 zł. Prowizja 6% od kwoty 118 zł wyniesie więc 7,08 zł.

Przykład 2: Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%. Twój klient wybrał dostawę do punktu odbioru w ramach Allegro Smart! Prowizja 6% od kwoty 100 zł wyniesie więc 6 zł. Ta metoda dostawy jest dla kupującego bezpłatna, dlatego prowizja obejmuje tylko koszt towaru.

Przykład 3: Sprzedałeś przedmiot o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 6%, wraz z przedmiotem o wartości 50 zł, z kategorii objętej prowizją w wysokości 8%. Twój klient wybrał dostawę tych dwóch przedmiotów o wartości 18 zł. Koszt dostawy rozłoży się na zakupione przedmioty po 9 zł. Prowizja 6% od kwoty 109 zł wyniesie 6,54 zł. Prowizja 8% od kwoty 59 zł wyniesie 4,72 zł.

Zmiana nie obejmie oczywiście tych transakcji, które oferują wysyłkę za 0 zł lub z dostawą Allegro Smart. Wówczas naliczana zostanie jedynie prowizja od ceny przedmiotu - czyli tak, jak dotychczas - bo od zera nie ma czego już odliczać. Na nic zda się więc sztuczne zawyżanie cen przedmiotów i wysyłanie ich bezkosztowo. Jakby sprzedający nie zachodził w głowę, to i tak nie znajdzie raczej rozwiązania, by przechytrzyć nowy zapis. Wspomniany regulamin z dnia 17 stycznia 2020 możecie zobaczyć pod TYM linkiem.

