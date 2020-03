Allegro ogłosiło Pakiet wsparcia dla Sprzedających za 16 mln zł

Zaledwie kilka dni temu Allegro poinformowało swoich klientów o akcji, w ramach której Polacy mogą korzystać z bezpłatnych dostaw w ramach Allegro Smart. Oczywiście, nie trzeba przy tym spełniać żadnych dodatkowych warunków. Inwestycja, jak podaje usługodawca, kosztuje go aż 21 milionów złotych. Włodarze największej w Polsce platformy zakupowej nie poprzestali na tym i zapowiedzieli kolejną inicjatywę. Tym razem wymierzoną w sprzedawców. Stworzono bowiem dla nich Pakiet wsparcia, którego zadaniem jest pomoc w utrzymaniu biznesu w trudnych czasach pandemii koronawirusa. Program, który wystartuje 1 kwietnia, jest wart ponad 16 milionów złotych.

Już 1 kwietnia wystartuje Pakiet pomocy Sprzedającym na Allegro. W ramach inicjatywy małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z czterech możliwych form wsparcia biznesu.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa uderza również w przedsiębiorców. Dotyczy to szczególnie mniejszych podmiotów, które muszą się nieźle nagimnastykować, aby w aktualnie panujących warunkach utrzymać się na powierzchni. Allegro zdaje sobie sprawę z tego, że sektor MŚP stanowi bardzo ważną część polskiej gospodarki i należy go aktywnie wspierać. Na szczęście nie skończyło się na słowach, gdyż usługodawca zapowiedział tak zwany Pakiet pomocy dla Sprzedających działających w obrębie platformy. Jego wartość to aż 16 milionów złotych i jak zapowiada samo Allegro, pozwoli to zaoszczędzić wszystkim sprzedawcom łącznie 8,5 miliona złotych. W pakiet wchodzą rozwiązania takie jak wydłużony termin płatności, wprowadzenie okresu bez prowizji, pożyczki z cashbakiem i wstrzymanie podwyżek.

Pierwsza część pakietu oznacza wydłużenie terminu płatności dla małych firm z 14 do aż 60 dni. Z rzeczonej ulgi będzie mogło skorzystać nawet 54 tysięcy przedsiębiorców i co istotne — przedłużenie to zostanie uruchomione automatycznie. W jeszcze lepszej sytuacji będą nowi sprzedający. W ich przypadku pierwsze trzy miesiące działalności na Allegro miną pod znakiem całkowitego braku prowizji. Sprzedawcy prowadzący jednoosobową działalność będą mogli skorzystać z pożyczki gotówkowej z cashbakiem w wysokości 3 proc. z limitem do 4,5 tys. złotych. Cała procedura realizowana jest całkowicie online. Ostatnia zmiana to czasowe wstrzymanie wcześniej ogłoszonych podwyżek. To właśnie tutaj znajdzie się wspomniana wcześniej oszczędność 8,5 miliona złotych. Ze szczegółami Pakietu pomocy dla Sprzedających możecie zapoznać się na dedykowanej witrynie Allegro.

Źródło: Allegro