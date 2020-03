Allegro Smart! od teraz przez miesiąc za darmo dla użytkowników

Obecny czas nie sprzyja fizycznym zakupom - wiele sklepów zawiesiło prowadzenie sprzedaży, pozostawiając jedynie możliwość robienia zamówień drogą internetową. Sklepy biorąc pod uwagę trudną sytuację powiązaną z obecnością koronawirusa w Polsce w dużej części zdecydowały się również na wprowadzenie darmowej dostawy bez względu na to czy korzystamy z paczkomatów, poczty czy też kurierów. O nowej akcji poinformował także serwis Allegro, który od kilku miesięcy ma wdrożone rozwiązanie o nazwie Allegro Smart!, który zmniejsza koszty dostawy na platformie przy większych zakupach. Allegro także dostosowało się do obecnej sytuacji i zaoferował użytkownikom miesiąc darmowej usługi.

Od dzisiaj do 18 kwietnia włącznie usługa Allegro Smart! będzie oferowana bezpłatnie dla wszystkich użytkowników platformy.

Serwis Allegro poinformował o aktualizacji dostępu do usługi Allegro Smart!. Od dzisiaj do 18 kwietnia włącznie Smart! będzie oferowany nieodpłatnie dla wszystkich użytkowników platformy. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 PLN za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 PLN za dostawę kurierską na terenie całej Polski. Z oferty będą oczywiście mogły skorzystać również osoby, które obecnie posiadają aktywną subskrypcję usługi Allegro Smart!.

W przypadku klientów posiadających obecnie usługę, ich subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona o jeden miesiąc. Wszystkie oferty objęte programem bezpłatnych dostaw Allegro Smart! są odpowiednio oznaczone. Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji. Po upływie bezpłatnego okresu usługa Smart! automatycznie wygaśnie dla nowych klientów bez żadnych dodatkowych opłat oraz zachęt do jej ponownego wykupienia. Allegro dodatkowo informuje iż z racji dużej ilości aktywacji, informacja mailowa o wdrożeniu pakietu może pojawić się z kilkudniowym opóźnieniem.

Źródło: Allegro