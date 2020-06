Aktualna mapa zasięgów 5G w Polsce: Play, Plus, T-Mobile i Orange

Pomimo wątpliwości, jakie zasiały się w głowach wielu z nas, sieć 5G otwiera drzwi do oszałamiających możliwości. Sieć zagwarantuje stabilniejsze, szybsze połączenie internetowe o znacznie krótszym czasie reakcji (1 ms kontra dzisiejsze 50 ms). 5G to nie tylko oglądanie materiałów filmowych w 4K czy 8K na smartfonach, ale przede wszystkim wielkie szanse na szybki rozwój Internetu Rzeczy (IoT). Sieć piątej generacji pozwoli przesyłać dane z prędkościami nawet 10 gigabitów na sekundę (ok. 40 razy szybciej niż obecnie). Ta prędkość umożliwi rozwój innym nowym technologiom, takim jak autonomiczne samochody, których czujniki odbierają i przetwarzają w czasie rzeczywistym ogromne ilości danych. 5G to też o wiele większa pojemność - pozwoli bowiem na połączenie aż miliona urządzeń na kilometr kwadratowy jednocześnie. Mimo jednak tak wielu nadchodzących korzyści, sieć 5G to technologia, która ma wciąż wielu przeciwników, dyskutujących o jej wpływie na zdrowie.

5G w Polsce. Jaki zasięg w naszym kraju ma na tę chwilę technologia 5G? Sprawdzamy w jakich miastach i na jakim obszarze klienci Play, Plus, i T-Mobile mogą liczyć na 5G. 1 lipca swoją infrastrukturę piątej generacji uruchomi także Orange.

W niniejszym newsie nie będziemy zajmować się tematem szkodliwości czy nieszkodliwości technologii 5G, a przedstawieniem aktualnych map zasięgu tej sieci u czterech największych operatorów w Polsce. Jeśli jednak chcielibyście przybliżyć sobie istotę łączności 5G, zachęcam do zapoznania się z artykułem Technologia łączności 5G - czy i jak tak naprawdę szkodzi zdrowiu? Sieć 5G jest aktualnie dostępna w największych polskich miastach jak Warszawa, Kraków, Szczecin, Gdańsk czy Wrocław, ale wybrani operatorzy dostarczają ultra-szybki internet także wybranym, stosunkowo mniejszym miejscowościom jak Augustów czy turystyczne Zakopane.

Poniżej znajdziecie nie tylko linki prowadzące do interaktywnych map zasięgu operatorów, ale także przekrojowy spis miast, w których obecnie zasięg sieci 5G jest już dostępny. Aby go odbierać, potrzebne nam będzie oczywiście kompatybilne urządzenie (smartfon, tablet) z wbudowanym modemem 5G.

Play - Operator do końca czerwca 2020 ma uruchomić 5G w 53 miastach i mniejszych miejscowościach, a już teraz w zasięgu 5G znajdują się m.in.. Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto oraz Toruń. Aktualnie Play posiada 500 stacji bazowych, pracujących w technologii 5G. Szczegółowe informacje na temat zasięgu 5G w Play, znajdziesz na mapie - KLIK.



Mapa zasięgu sieci 5G w Play - podgląd. Zasięgiem objęte są obszary zaznaczone na granatowo.

Plus - Operator wystartował z siecią 5G 11 maja 2020, obejmując jej zasięgiem mieszkańców 7 polskich miast (Warszawa, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Katowice), dzięki 100 pierwszym nadajnikom. W drugiej fazie budowy sieci 5G, Plus zainstaluje dodatkowe 600 stacji, które obejmą zasięgiem całą aglomerację warszawską wraz z okolicznymi miejscowościami. Zasięg sieci obejmie wówczas ponad 3 mln osób. Szczegółowe informacje na temat zasięgu 5G w Plusie, znajdziesz na mapie - KLIK.



Mapa zasięgu sieci 5G w Plus - podgląd. Zasięgiem objęte są obszary zaznaczone na czerwono.

T-Mobile - Obecnie sieć 5G od T-Mobile jest dostępna w Warszawie i okolicach, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, Opolu, Częstochowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Kielcach oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie na terenie naszego kraju gotowych jest 1460 stacji bazowych T-Mobile mogących obsługiwać technologię piątej generacji - 800 z nich znajduje się na terenie samej tylko Warszawy. Szczegółowe informacje na temat zasięgu 5G w T-Mobile, znajdziesz na mapach - KLIK.



Mapy zasięgu - Warszawa i Łódź - kliknij, by powiększyć.



Mapy zasięgu - Kraków i Poznań - kliknij, by powiększyć.



Mapy zasięgu - Wrocław i Płock - kliknij, by powiększyć.



Mapy zasięgu - Opole i Częstochowa - kliknij, by powiększyć.



Mapy zasięgu - Rzeszów i Bielsko-Biała - kliknij, by powiększyć.



Mapy zasięgu - Kielce i Górnośląski Okręg Przemysłowy - kliknij, by powiększyć.

Orange - Operator wystartuje z siecią 5G 1 lipca 2020. W pierwszej kolejności sieć będzie dostępna w największych miastach Polski. W usłudze #hello5G zostanie wykorzystanych aż 1600 stacji bazowych w Łodzi, Warszawie, Krakowie oraz w Katowicach. W teorii zasięgiem zostanie objętych blisko 6 milionów osób. Dopiero po komercyjnym uruchomieniu sieci 5G przez operatora, jej zasięg będzie można sprawdzić na oficjalnej stronie, na mapie zasięgu.

Źródło: PurePC, Play, Plus, T-Mobile, Orange