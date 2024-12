AirJet Mini - innowacyjne chłodzenie pozwala uzyskać lepszą wydajność w ultrabooku Apple MacBook Air 15" z układem M2

Chłodzenie, jakiego używa się w komputerach stacjonarnych, czy też laptopach, nie zmieniło się praktycznie wcale od wielu lat. Zazwyczaj mamy do czynienia z elementem pasywnym w postaci radiatora, a w parze z nim idą dodatkowe wentylatory. Ten system cały czas się sprawdza, natomiast nie jest pozbawiony wad - szczególnie w kwestii zajmowanego miejsca i głośności. Startup Frore Systems zaprezentował pod koniec 2022 roku swoje rozwiązanie, które nieoficjalnie trafiło do sprzętu od Apple, a dokładniej 15-calowego MacBooka Air z chipem M2.

Specjalny półprzewodnikowy system chłodzenia AirJet od startupu Frore Systems znalazł się w 15-calowym MacBooku Air z układem Apple M2. Okazuje się, że dzięki temu jego długofalowa wydajność pozostała na poziomie 13-calowej wersji Pro, która jest wyposażona w aktywne chłodzenie.

Startup Frore System już pod koniec 2022 roku przedstawił swoje innowacyjne rozwiązanie, jakim jest system chłodzenia o nazwie AirJet. W skład tej serii wchodzą obecnie dwie wersje, które różnią się od siebie wielkością - Mini i Pro. Sposób działania jest całkiem inny od tradycyjnego chłodzenia. Tutaj główną funkcję pełni ultracienka konstrukcja (zaledwie 2,8 mm grubości), w której zawarto maleńkie membrany. Zostają one wprowadzone w mikro drgania o ultradźwiękowej częstotliwości. Dzięki temu otrzymywane ciepło zostaje dosłownie wyrzucane przez odpowiednie otwory. Pobór mocy wynosi raptem 1 W. W wersję AirJet Mini wyposażono eksperymentalnie ultrabooka Apple MacBook Air z układem M2.

Wersja "Air" od "Pro" różni się od siebie układem chłodzenia - Pro może skorzystać z aktywnego systemu, a nie pasywnego. Po zastosowaniu w wariancie "Air" trzech jednostek AirJet Mini okazało się, że urządzenie od Apple jest w stanie działać na takim samym poziomie, co wersja "Pro" (13-calowa) - a więc wydajność nie spada po czasie. W przypadku fabrycznego chłodzenia po włączeniu wymagającej gry, czy też benchmarku, wydajność układu M2 zauważalnie malała wraz z upływem czasu - w grze Shadow of the Tomb Raider po 30 minutach średnia liczba FPS wynosiła 22, natomiast z wykorzystaniem AirJet Mini było to 27 kl/s. Jeśli zaś chodzi o wydajność w benchmarku Cinebench R23, to po kilku testach wynik wielordzeniowy znacząco się różnił - 8775 vs 8380 punktów (na korzyść AirJet Mini). Aby zastosowanie takiego systemu chłodzenia było w ogóle możliwe, dokonano szeregu modyfikacji w konstrukcji Apple MacBooka Air z chipem M2, więc był to jedynie przedsmak możliwości, jakie oferuje to stosunkowo nowe rozwiązanie.

Tak naprawdę głównym czynnikiem, który wpływa na ostateczną wydajność urządzeń, jest system chłodzenia. Jeśli jest on niewystarczający, procesor lub układ graficzny musi zmniejszyć częstotliwość taktowania (a więc swoją wydajność), aby temperatury zostały utrzymane na odpowiednim poziomie. Rozwiązanie AirJet może pomóc uzyskiwać jeszcze cieńsze konstrukcje laptopów i innych urządzeń, przy relatywnie dobrym odprowadzaniu ciepła. Do tego jest również bardzo ciche. Na ten moment na rynku szykuje się do sprzedaży tylko jeden Mini-PC (od firmy Zotac), który wykorzystuje to rozwiązanie, natomiast jest szansa, że z czasem się to zmieni. Tym bardziej że pierwsze wyniki napawają optymizmem.

Źródło: The Verge, Frore Systems