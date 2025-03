ADATA SC730 - przenośny nośnik SSD o wielkości pendrive. Dwa porty USB i kompatybilność z macOS, Windowsem i Androidem

Przenośne nośniki danych mogą być dziś naprawdę niewielkie, a przy tym nadal zapewniać całkiem przyzwoite prędkości zapisu i odczytu. Właśnie został zaprezentowany kolejny model z tej kategorii od tajwańskiej firmy ADATA. Tytułowy SC730 swoją formą przypomina bardziej typowego pendrive'a, aniżeli nośnik SSD, którym tak naprawdę jest. Oprócz swojej kompaktowej formy wyróżnia się funkcjonalnością, która obejmuje obecność dwóch złącz USB: typu C oraz typu A.

Przedsiębiorstwo ADATA zaprezentowało nowy przenośny nośnik SSD, który ma naprawdę bardzo kompaktową formę. Mimo tego może się pochwalić obecnością dwóch złącz USB, a przy tym jego obudowę wykonano z plastiku, który w 50% pochodził z recyklingu (PCR).

Jakiś czas temu firma ADATA wprowadziła do sprzedaży przenośnik nośnik SSD (SC750), który też był całkiem kompaktowy (53,0 x 27,5 x 11,89 mm / 11,15 g), aczkolwiek tym razem tajwańskie przedsiębiorstwo poszło o krok dalej i stworzyło jeszcze mniejszą konstrukcję. ADATA SC730 jest więc (a zasadniczo to będzie, gdyż nie zdradzono jeszcze ceny ani daty dostępności) interesującą nowością, która będzie oferować użytkownikowi 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. Spotkamy się z interfejsem USB 3.2 Gen 2, który pozwoli osiągnąć przyzwoite wartości zapisu i odczytu, choć nie będą one tak dobre, jak we wspomnianym starszym bracie.

ADATA SC730 Pojemność 512 GB lub 1 TB Interfejs USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Złącza USB typu C, USB typu A Odczyt sekwencyjny Do 600 MB/s Zapis sekwencyjny Do 600 MB/s Termperatury operacyjne Od 5 do 35 stopni Celsjusza Obsługiwane systemy Windows 10/11, macOS 13+, Linux Kernel 6+, Android 13+ Wymiary i waga 36,8 x 23,8 x 9,7 mm / 7,8 g Gwarancja 5-letnia (ograniczona)

Ponownie możemy liczyć na szeroką kompatybilność, jeśli chodzi o wsparcie dla systemów operacyjnych, jednak warto mieć na uwadze, że nasze urządzenie powinno obsługiwać protokół UASP, aby wykorzystać pełen potencjał omawianego nośnika SSD. Rozwiązanie może sprawdzić się w przypadku urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, choć oczywiście spełni swoje zadanie również w segmencie komputerów. Jeżeli chcemy zapoznać się z oficjalną informacją na temat tego produktu od firmy ADATA, to możemy ją znaleźć pod tym adresem.

Źródło: TechPowerUp, ADATA