ADATA SC750 - nowy przenośny nośnik SSD o kompaktowym formacie. Obsługa smartfonów Apple iPhone i Steam Decka

Tajwańskie przedsiębiorstwo ADATA, które działa na rynku od 2001 roku i specjalizuje się w produkcji nośników do przechowywania danych, przedstawiło swój nowy produkt, jakim jest tytułowy zewnętrzny nośnik SSD. ADATA SC750 wyróżnia się naprawdę kompaktową konstrukcją, której rozmiar jest tylko trochę większy od typowego pendrive'a. Możemy liczyć na kompatybilność z wieloma sprzętami, a przy tym całkiem dobre prędkości zapisu i odczytu.

Sama konstrukcja nośnika SSD ADATA SC750 nie jest niczym szczególnie nowym, ponieważ firma sprzedawała już modele w identycznym formacie. Tym razem jednak mamy do czynienia z wysuwanym złączem USB typu C, więc możemy się całkowicie pozbyć przewodów. Omawiany nośnik jest naprawdę niewielki, a jego waga wynosi tylko trochę ponad 11 g. Oferowana jest kompatybilność z systemami wymienionymi w poniższej tabeli, jak i z handheldami pokroju Steam Decka (recenzja wersji OLED), czy też konsolami od Sony i Microsoftu oraz ze smartfonami Apple iPhone (tutaj model sprawdzi się np. do nagrywania filmów).

ADATA SC750 Pojemność 500 GB, 1 lub 2 TB Wymiary i waga 53,0 x 27,5 x 11,89 mm / 11,15 g Interfejs USB 3.2 Gen 2 typu C (do 10 Gb/s) Odczyt sekwencyjny Do 1050 MB/s Zapis sekwencyjny Do 1000 MB/s Wsparcie dla systemów Windows 10/11, MacOS 13 i nowszy, Linux z jądrem w wersji 6 lub nowszym, Android 13 i nowsze edycje Temperatury pracy Od 5°C do 50°C Napięcie robocze Prąd stały 5 V, 900mA Gwarancja 3-letnia ograniczona gwarancja Cena Brak informacji

Na ten moment zaprezentowano modele o dwóch pojemnościach (500 GB lub 1 TB), które już wkrótce powinny się pojawić w globalnej sprzedaży. Natomiast wariant o pojemności 2 TB na rynek wkroczy jeszcze w trzecim kwartale 2024 roku. Niestety nie podano cen, jakie będą obowiązywały za omawiane wersje, więc na te informacje przyjdzie nam chwilę poczekać. Odczyt sekwencyjny przy zgodnych urządzeniach, które mają na pokładzie interfejs USB 3.2 Gen 2 i obsługują sterowniki UASP, wyniesie maksymalnie 1050 MB/s, natomiast zapis nie przekroczy 1000 MB/s. Oficjalną stronę producenta z tym produktem znajdziemy pod tym adresem.

