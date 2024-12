Acer Nitro V 16 - na rynku wkrótce pojawi się nowy laptop gamingowy z procesorem AMD Hawk Point

Acer jest jednym z lepiej znanych producentów laptopów. Oprócz zwykłego sprzętu ma w swojej ofercie także przenośne komputery gamingowe. Najnowszą propozycją firmy jest Nitro V 16, który zostanie wyposażony w nowy procesor AMD z rodziny Hawk Point. Choć nie jest to może sprzęt z najwyższej półki, to z pewnością będzie odpowiedni dla osób, które potrzebują laptopa łączącego mobilność i bardzo dobrą wydajność w mniejszych lub starszych grach.

Acer Nitro V 16 to laptop wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 8845HS i dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060. Sprzęt skierowany jest przede wszystkim do graczy.

Laptop Acera to w praktyce pierwszy oficjalnie zapowiedziany komputer wykorzystujący procesor AMD Ryzen 7 8845HS. Jest to jednostka posiadająca 8 rdzeni Zen 4 i obsługująca 16 wątków. Może pracować z maksymalną częstotliwością 5,1 GHz. Na rynku powinny pojawić się także modele z mniej wydajnymi procesorami Hawk Point. Najlepszy wariant laptopa zaoferuje mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060. Acer Nitro V 16 zostanie również wyposażony w maksymalnie 32 GB pamięci DDR5-5600 i nośnik SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB. Uwagę zwraca ponadto 16-calowy ekran WQXGA lub WUXGA o proporcjach 16:10, który może pracować z maksymalną częstotliwością odświeżania 165 Hz. Wyświetlacz charakteryzuje się czasem reakcji matrycy o wartości 3 ms.

Laptop wspiera technologię DTS X: Ultra, która pozwala na uzyskanie realistycznego, przestrzennego dźwięku. Cechą charakterystyczną jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji przy streamowaniu czy wideokonferencjach. Kamerka zamontowana w komputerze obsługuje technologię Acer PurifiedView, a mikrofon Acer PurifiedVoice 2.0. Pozwala to między innymi na wspomaganą przez AI redukcję dźwięków otoczenia, czy rozmycie tła podczas połączenia na żywo. Acer Nitro V 16 zaoferuje oczywiście szereg portów USB-C i USB-A, złącze HDMI i pełną kompatybilność ze standardem WiFi 6E. Sprzęt zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych w marcu 2024 roku i miesiąc później w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Jego cena wyniesie odpowiednio około 1000 dolarów i 1200 euro.

