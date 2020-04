Znamy ceny procesorów Intel Core i7-10700, i7-10700K oraz i9-10900

Za niecałe trzy tygodnie Intel oficjalnie zaprezentuje 10 generację procesorów dla desktopów w postaci serii Comet Lake-S. Specyfikacja układów jest już w zasadzie znana i wyczekujemy tylko faktycznej premiery sklepowej oraz pierwszych niezależnych recenzji, które pokażą rzeczywiste różnice w porównaniu do 9 generacji Coffee Lake Refresh. Niejasną kwestią są także ceny, przynajmniej do momentu oficjalnej zapowiedzi przez Intela. W międzyczasie niektóre sklepy wrzucają jednak już pewne kwoty za niektóre z nadchodzących procesorów, dzięki czemu wiemy mniej więcej czego się spodziewać. W jednym z kanadyjskich sklepów pojawiły się zapowiedzi układów Intel Core i7-10700, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900 wraz z cenami.

Jeden z kanadyjskich sklepów internetowych podał ceny dla procesorów Intel Core i7-10700, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900.

Ceny nadchodzących procesorów pochodzą od kanadyjskiego sprzedawcy DirectDial i dotyczą jednostek Intel Core i7-10700, Intel Core i7-10700K oraz Intel Core i9-10900. W przypadku pierwszego procesora cena wynosi 506 dolarów kanadyjskich (363 dolary, ok. 1510 zł bez VAT), Core i7-10700K sprzedawany ma być za cenę 585 dolarów kanadyjskich (419 USD, ~1710 zł bez VAT), natomiast "prawie" topowy układ Intel Core i9-10900 ma kosztować 679 dolarów kanadyjskich, co przekłada się na kwotę 487 dolarów (ok. 2025 zł bez VAT). Przy wszystkich procesorach obecnie podano datę dostawy na 17 czerwca.

Podane ceny nie są właściwie zaskoczeniem, ponieważ już wcześniej mogliśmy przypuszczać, że poszczególne półki zostaną wycenione mniej więcej podobnie jak przy poprzedniej generacji procesorów. Ze względu jednak na osłabioną pozycję złotówki obecnie, koszt nowych procesorów 10 generacji w Polsce może być wyższy niż początkowo sądzimy, choć tutaj sytuacja często się zmienia i do momentu rzeczywistej, sklepowej premiery ceny jeszcze mogą ulec zmianie. Oficjalna zapowiedź procesorów Intel Comet Lake-S planowana jest na 30 kwietnia.

Źródło: Notebookcheck