Zhaoxin KX-7000 - nowa generacja chińskich procesorów, która oferuje wsparcie dla pamięci RAM w standardzie DDR5

Na rynku chińskim zadebiutowała właśnie seria najwydajniejszych procesorów, jakie są tam obecnie produkowane przez konkurencyjne przedsiębiorstwa dla Intela i AMD - mowa o tytułowej linii KX-7000 od Zhaoxin. Cechą charakterystyczną ma być aż dwukrotny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią serią KX-6000. Nowość przynosi za sobą także wsparcie dla nowego standardu pamięci RAM - DDR5. Jednak całkowicie autorska produkcja jest dość dyskusyjna...

Przedsiębiorstwo Zhaoxin zaprezentowało właśnie najnowszą, a zarazem najwydajniejszą linię procesorów KX-7000. Cała seria wykorzystuje nową architekturę o nazwie Century Avenue. Oprócz lepszej wydajności mamy do czynienia z obsługą pamięci DDR5, a także magistrali PCIe 4.0.

Seria Zhaoxin KX-7000 składa się z dwóch jednostek, natomiast jedyną różnicą jest częstotliwość taktowania rdzeni. Oba warianty wykorzystują do pracy osiem rdzeni, których taktowanie w najwydajniejszej wersji wynosi maksymalnie 3,7 GHz. Procesory zostały prawdopodobnie wykonane w 7 nm procesie technologicznym - nie ma dokładnej pewności, jednak sporo na to wskazuje. Pierwsze usprawniania widać już w dostępnej pamięci cache, albowiem jednostki mogą skorzystać z pamięci podręcznej trzeciego poziomu o pojemności 32 MB. W kwestii pamięci RAM znalazła się obsługa kości DDR5 o efektywnej częstotliwości wynoszącej 4800 MHz. Z kolei maksymalna obsługiwana pojemność to teraz 128 GB.

Zhaoxin KX-U6880A Zhaoxin KX-7000 Intel Core i5-14600K Rdzenie / Wątki 8 / 8 8 / 8 14 (6P/8E) / 20 Częstotliwość taktowania 3 GHz 3,0 - 3,6 GHz

3,2 - 3,7 GHz 2,6 - 5,3 GHz Proces technologiczny 16 nm 7 nm (?) 7 nm Pamięć cache 8 MB L2 4 MB L2

32 MB L3 20 MB L2

24 MB L3 Obsługa pamięci RAM DDR4-2666 DDR4-3200, DDR5-4800 DDR4-3200, DDR5-5600 Maksymalna obsługiwana pojemność pamięci RAM 64 GB 128 GB 192 GB Wsparcie dla magistrali PCIe 3.0 4.0 4.0 / 5.0 Socket - LGA (45 x 37,5 mm) LGA 1700 (45 x 37,5 mm)

Oprócz tego użytkownicy skorzystają z kart rozszerzeń kompatybilnych z magistralą PCIe 4.0, z kolei cała seria obsługuje również interfejs USB4. Dochodzimy jednak do kwestii, która rzuca nieco światła na aspekty produkcji. Zhaoxin KX-7000 jest kompatybilny z podstawką LGA o wymiarach 45 x 37,5 mm. Mamy więc do czynienia z identyczną sytuacją, co w przypadku procesorów Intela z rodziny Alder Lake, które są kompatybilne z gniazdem LGA 1700 o tych samych wymiarach. Podobieństwa można również znaleźć na grafikach z całej serii. Nie byłaby to pierwsza taka sytuacja, wszak nie tak dawno na rynku chińskim zadebiutował procesor PowerStar P3-01105, który był bliźniaczo podobny do jednostki Intel Core i3-10105. W tym wypadku zmian jest jednak trochę więcej, a samej pewności co do "zmodyfikowania" procesorów Intela jak na razie nie ma wystarczająco dużo. Więcej informacji znajdziemy na oficjalnej stronie Zhaoxin.

Źródło: Zhaoxin, TomsHardware