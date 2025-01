PowerLeader wydał oficjalne oświadczenie w sprawie swojego procesora, który był niemal identyczny, jak model Intela

Jakiś czas temu na łamach PurePC pisaliśmy o procesorze chińskiego producenta PowerLeader - PowerStar P3-01105 - który do złudzenia przypominał jeden z modeli Intela, a w szczególności tego należącego do rodziny Intel Come Lake 10. generacji - Intel Core i3-10105. Nie minęło dużo czasu i sporo innych portali opisało całą sytuację, powołując się również na dostępne wyniki procesora z programu Geekbench. W końcu głos w tej sprawie zabrał sam producent.

Chiński producent chipów PowerLeader oficjalnie przyznał, że ostatnie procesory, które trafiły na rynek chiński pod marką PowerStar, były tworzone przy partnerstwie z Intelem.

Spekulacji odnośnie wspomnianego procesora PowerStar P3-01105 było naprawdę wiele. Część osób od początku podejrzewała, że coś jest nie tak, tym bardziej że samo oznaczenie "nowego" procesora było po prostu lekko zmienionym oryginalnym "i3-10105", a specyfikacja była niemalże identyczna. Potwierdziły to późniejsze wyniki omawianego modelu w benchmarku Geekbench. Sprawa stała się na tyle głośna, że PowerLeader przyznał, że procesor był tworzony w partnerstwie z Intelem, jednak zapewnił, że ogłosił to dużo wcześniej, przy premierze pierwszego z nowych procesorów. Teraz domaga się, aby z sieci zostały usunięte błędne informacje, które sugerowały, że producent posuwa się do nielegalnych działań. Jest to dość dziwne oświadczenie, tym bardziej, kiedy spojrzymy na fakt, że przy debiucie PowerStar P3-01105 nie znalazła się żadna wzmianka o tymże partnerstwie.

Same procesory są lekko zmienione, jeśli chodzi o ich zaprojektowanie, jednak na tyle, żeby mogły się pojawiać pod nazwą PowerStar. Dokładne zmiany nie są znane, ponieważ producent udostępnił dość szczątkowe informacje. Procesory mają zasilić rynek chiński i trafić do komputerów osobistych, stacji roboczych i innych sprzętów, aczkolwiek nie będą dostępne do kupienia osobno. Trzeba przyznać, że jest to dość ciekawy ruch ze strony Intela, ponieważ sporo osób mimo swoich podejrzeń, nie spodziewałaby się takiego obrotu spraw. Wiadomo natomiast, że w Chinach będą się pojawiać następne modele, wynikające z tej współpracy.

Źródło: WCCFTech