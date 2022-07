Zanosi się na najniższą sprzedaż gier od 7 lat. Powodów może być więcej, niż sugerują analitycy

Zgodnie z analizą (a właściwie z prognozą) serwisu CNBN, przemysł gier powoli schyla się ku recesji, z jaką nie mieliśmy do czynienia przynajmniej od siedmiu ostatnich lat. Przewiduje się, że w tym roku spadek naszych wszystkich wydatków na gry (i związane z nimi usługi) wyniesie w stosunku do 2021 roku równo 1,2%. Wydaje się to niedużo, ale w przeliczeniu daje to aż 3 miliardy dolarów. Jako jedną z przyczyn widzi się m.in. sankcje, nałożone na rosyjskich deweloperów.

Ostatnie kilka lat dla gier wideo były bardzo udane. Długie okresy lockdownów spowodowane koronawirusem niesamowicie wywindowały sprzedaż różnych tytułów, bez względu na platformę (PC, konsole, mobile). Ale CNBC zauważa, że gamingowy "boom" rozpoczął się w zasadzie już w 2015 roku, by z roku na rok już tylko rosnąć. W samym tylko 2021 roku, sektor gier powiększył się o 26% procent względem roku 2019, osiągając rekordową wartość 191 miliardów dolarów.

CNBC obserwując aktualne spadki wróży jednak, że lepiej już było, a przemysł związany z grami nie jest już tak szalenie rentowny, jak jeszcze do niedawna. Słabszą sprzedaż produktów czy usług związanych z grami upatruje się w problemach z łańcuchami dostaw (konsole, karty graficzne), czy też w sankcjach, jakie nałożono na Rosję, a więc także i na rosyjskie cyfrowe usługi. Osobiście uważam jednak, że to nie wszystkie powody. Przede wszystkim w związku z (prawie)ogólnoświatową inflacją po prostu odmawiamy sobie gier. Po drugie zaś - te oferują coraz gorszy poziom, a co za tym idzie - gorzej się sprzedają.

