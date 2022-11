YouTube Premium coraz popularniejsze. Z subskrypcji korzysta już tyle samo osób, co z popularnej platformy VOD

YouTube jest jedną z największych platform wideo - to tutaj możemy oglądać niezliczoną ilość ciekawych materiałów, związanych zarówno z branżą IT, jak również z każdą inną. W 2014 roku Google wprowadziło subskrypcję Premium, która umożliwia przede wszystkim oglądanie treści bez reklam, a także dostęp do YouTube Music. Jak się okazuje, plan ów staje się coraz popularniejszy - korzysta z niego już 80 milionów użytkowników z całego świata.

Okazuje się, że płatne usługi związane z serwisem YouTube są popularniejsze, niż mogłoby się wydawać. Obecnie korzysta z nich już 80 mln. osób.

Mniej więcej rok temu serwis YouTube informował, że z płatnych usług platformy korzysta już 50 milionów osób. Wychodzi więc na to, że jak do tej pory, przybyło jej aż 30 milionów kolejnych subskrybentów, co na ten moment daje nam wynik 80 milionów. To z kolei oznacza, że plan ów subskrybuje bardzo podobna liczba osób, jak w przypadku serwisu VOD, jakim jest HBO Max. Czy jest to zaskakujące? Trochę tak, bowiem YouTube Premium w miesięcznej cenie 23,99 zł nie daje aż tylu korzyści, co HBO Max (miesięczna cena - 29,99 zł).

A jednak w ciągu ostatnich miesięcy korzystanie z serwisu YouTube bez planu Premium stało się wyjątkowo upierdliwe. Reklamy są tak częste i natrętne, że oglądanie zwłaszcza dłuższych materiałów wideo może irytować, właśnie w powodu "przecinania" ich reklamami, które nie zawsze da się dodatkowo pominąć. Wydaje się nawet, że gdy zrezygnujemy z planu Premium, YouTube serwuje nam jeszcze więcej takich przerywników, niż przed zakupem subskrypcji, aby "zmotywować" nas do jej odnowienia.

Źródło: Variety