YouTube ma plan, by przekonać użytkowników do przejścia na subskrypcję Premium - filmy w 4K mogą być tylko tam dostępne

YouTube jest obecnie jedną z największych platform wideo - tutaj możemy oglądać niezliczoną ilość ciekawych materiałów, zarówno związanych z naszą branżą jak również praktycznie z każdą inną. Google już dawno temu wprowadziło subskrypcję Premium, która umożliwia np. oglądanie treści bez reklam czy bezpłatny dostęp do YouTube Music. Każdy kto posiadał Premium, a potem zrezygnował z subskrypcji, na pewno doskonale wie jak upierdliwe mogą być wprowadzane później reklamy. Wygląda na to, że Google testuje jeszcze mocniejsze przywiązanie do subskrypcji i nie jest to bynajmniej dobra informacja.

W sieci pojawiły się informacje, jakoby Google zaczęło testować opcję odtwarzania treści 4K na platformie YouTube wyłącznie dla posiadaczy subskrypcji Premium. Obecnie ta opcja jest dostępna (jeszcze?) dla wszystkich, ale wkrótce może się to zmienić.

Google w ostatnich tygodniach zaczęło w co najmniej zastanawiający sposób eksperymentować z subskrypcją Premium, tak aby coraz nachalniej ją reklamować. Latem pojawiły się bowiem informacje o zastosowaniu do pięciu reklam bez możliwości ich pominięcia (co było irytujące zwłaszcza na telewizorach). O tamtej metodzie jednak zrobiło się cicho, więc być może Google postanowił ją porzucić. Tymczasem pojawił się już kolejny pomysł na "zachętę" do przejścia dla niezdecydowanych na subskrypcję YouTube Premium. Chodzi o... zablokowanie możliwości odtworzenia treści wideo 4K dla osób nieposiadających abonamentu.

Tak jak widać na powyższym zrzucie ekranu, w niektórych filmach przy opcji 2160p (czyli filmów w 4K) pojawia się opcja naciśnięcia w celu zaktualizowania swojego zwykłego konta na model Premium. W przeciwnym wypadku najwyższą, dostępną rozdzielczością pozostawało 1440p. Na razie stosowna opcja pojawiła się tylko w niektórych miejscach i u niektórych użytkowników, więc to może być dopiero zalążek większych testów korporacji. Nie od dziś wiadomo, że Google chciałoby mieć jak najwięcej subskrypcji Premium. Nachalne umieszczanie reklam to najwyraźniej za mało, by przekonać kolejnych internautów do abonamentu.

