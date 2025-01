Xiaomi 14 Pro bez globalnej premiery. Smartfon ma pozostać dostępny wyłącznie w Chinach

Xiaomi 14 i Xiaomi 14 Pro to pierwsze zapowiedziane smartfony z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ich specyfikacja robi spore wrażenie - producent zapewnił postęp właściwie w każdym aspekcie, jednak problem w tym, że docierają do nas smutne wieści w sprawie dostępności czołowego wariantu. Według najnowszych przecieków model Pro nie doczeka się globalnej premiery, co oznacza, że będziemy w stanie zapoznać się jedynie z podstawowym modelem.

Globalna wersja systemu HyperOS dla Xiaomi 14 Pro nie była rozwijana już od prawie 2 miesięcy. Wszystko wskazuje więc na to, że przyjdzie nam zapoznać się jedynie z podstawową "czternastką".

To dosyć zaskakujące informacje, bowiem poprzednie flagowce Xiaomi z dopiskiem Pro pojawiały się w rodzimych sklepach. Skąd więc głosy, że tym razem będzie inaczej? Jak donosi serwis Xiaomiui, wszystko zdradza oficjalny serwer Xiaomi, który zawiera wewnętrzne kompilacje systemu dla tego modelu. Jak się okazuje, ostatnia wersja oprogramowania beta HyperOS jest oznaczona datą 23.10.23, co oznacza, że globalna wersja systemu dla Xiaomi 14 Pro nie była rozwijana już od prawie 2 miesięcy. Dla porównania globalne testy HyperOS Xiaomi 14 trwają nieustannie - o debiut podstawowej "czternastki" możemy być zatem spokojni.

Małym pocieszeniem w tej sprawie może być fakt, że Xiaomi 14 Pro tylko nieznacznie różni się od modelu bez dopisku Pro. Urządzenie to wyróżnia się przede wszystkim większym, 6.73-calowym ekranem, głównym aparatem 50 MP Light Fusion 900 ze zmienną przysłoną oraz nieco większą baterią z obsługą ładowania 120 W. Konsumenci nie stracą więc zbyt wiele, ale mimo wszystko szkoda, że czołowy model z nowej serii pozostanie niedostępny dla reszty świata. Oczekujemy, że nowy flagowiec chińskiego giganta doczeka się globalnej premiery już w styczniu.

Źródło: Xiaomiui