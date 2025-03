Xiaomi 14 oraz Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - debiut flagowej serii smartfonów i ciekawego tabletu. Nowe możliwości fotograficzne

Doczekaliśmy się więc oficjalnej prezentacji nowej serii smartfonów Xiaomi 14, a przy okazji przedstawiony został tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Oprócz podstawowego wariantu Xiaomi 14 firma zaoferuje także wersję Ultra, która wyróżnia się swoimi możliwościami w aspekcie mobilnej fotografii. Oczywiście możemy liczyć na flagowe podzespoły i świetną (według firmy) jakość wykonania. Natomiast sam tablet także wydaje się całkiem interesującą propozycją.

Nowa seria smartfonów zadebiutowała w Chinach już jakiś czas temu, więc o podstawowej wersji wiedzieliśmy praktycznie wszystko. Natomiast niemal do ostatniej chwili Xiaomi utrzymywało w tajemnicy to, że do dołączy do niej model Xiaomi 14 Ultra, który nie miał jeszcze premiery. Smartfon wykorzysta nową, 1-calową matrycę od Sony, która może się pochwalić zmienną przysłoną. Jego możliwości rozszerza także tryb filmowy, który pozwala na nagrywanie wideo o proporcjach 2,39:1 oraz "koduje filmy HDR w 10-bitowym standardzie Rec.2020". Z kolei tryb reżyserski umożliwi użytkownikom zapis wideo w formacie LOG, co ma ułatwić późniejszy etap postprodukcji. Możemy liczyć także na zaoblony ekran AMOLED ze zmiennym odświeżaniem do 120 Hz (LTPO), jak również wzmacnianą konstrukcję, która z tyłu została pokryta tworzywem Xiaomi Nano-tech (ma ono być bardziej odporne na zużycie). Nie zabrakło flagowego procesora, 16 GB pamięci RAM oraz pojemnego akumulatora ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Jedyny minus to dostępność, którą ustalono na 19 marca 2024 roku, a więc trzeba trochę poczekać. Warto wspomnieć, że oba modele mają otrzymywać aktualizacje systemowe do 4 następnych wersji Androida, a także poprawki bezpieczeństwa przez 5 lat. W dniach od 25 lutego do 3 marca 2024 roku przy zakupie podstawowego wariantu Xiaomi 14 otrzymamy gratis w postaci hulajnogi elektrycznej Mi Electric Scooter 3. Promocja oferuje nam także:

Odebranie 800 zł premii za wymianę smartfona na Xioami 14

200 zł zniżki dla nowych użytkowników

Podwójne Mi Points

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra Wyświetlacz 6,36" AMOLED, 2670 x 1200 px, 120 Hz (20:9)

3000 nitów, HDR10+, DolbyVision, LTPO, Corning Gorilla Glass Victus 6,73" AMOLED, 3200 x 1440 px, 120 Hz (20:9)

3000 nitów, HDR10+, DolbyVision, LTPO, Xiaomi Shield Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)

1 x 3,3 GHz X4 + 5 x 3,2 GHz A720 + 2x 2,3 GHz A520 Układ graficzny Adreno 750 Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, IrDA Porty, złącza i sloty USB 3.2 typu C Norma IP IP68 Aparat przedni 32 MP (f/2,0) 32 MP (f/2,0, 1/3,14") Aparaty tylne 50 MP (Light Fusion 900, 1/1,31", f/1,6, OIS)

Leica Vario-Summilux 1:1.6-2.2/14-75 ASPH

50 MP (115 stopni, f/2,0, OIS)

50 MP (ostrość od 10 cm, f/2,0, OIS) 50 MP (LYT-900, 1", f/1,63 - f/4,0, OIS)

Leica Vario-Summilux 1:1.63-2.5/12-120 ASPH

50 MP (IMX858, f/1,8, OIS, ostrość od 10 cm)

50 MP (IMX858, f/2,5, OIS, ostrość od 30 cm)

50 MP (IMX858, f/1,8, 122 stopnie, ostrość od 5 cm) Wymiary i waga 152,8 x 71,5 x 8,2 / 193 g 161,4 x 75,3 x 9,2 mm / 219,8 g Akumulator 4610 mAh 4880 mAh / 120 W Ładowanie 90 W przewodowe

50 W bezprzewodowe 90 W przewodowe

80 W bezprzewodowe System Android 14 / HyperOS Wersje kolorystyczne Black, White, Jade Green Black, White Dostępność 25 lutego 2024 roku 19 marca 2024 roku Cena 12+256 GB - 4499 zł

12+512 GB - 4799 zł 16+512 GB - 6799 zł

Do rodziny tabletów Xiaomi Pad 6, w skład której aktualnie wchodzi kilka wariantów, dołącza kolejny model o oznaczeniu 6S Pro 12.4. Ta wersja wyróżnia się poprzednią generacją flagowego układu od Qualcomma (Snapdragon 8 Gen 2), który dopełniany jest przez 8 GB pamięci RAM, a także 256 GB pamięci flash UFS 4.0. Tablet ma się sprawdzić nie tylko do oglądania materiałów wideo na platformach VOD, czy też do gier mobilnych. Firma stawia także na bardziej kreatywne zastosowania, dlatego do urządzenia można dokupić rysik, a wyświetlacz sprzętu ma wysoką rozdzielczość. Oprócz tego można liczyć na naprawdę pojemne ogniwo akumulatora, aż sześć głośników oraz specjalne tryby synchronizacji ze smartfonami (dzięki nim można m.in. odpisywać na wiadomości SMS z poziomu tabletu). Dodatkowym akcesorium będzie etui z klawiaturą i touchpadem. Cena wynosi 2999 zł.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)

1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715

2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510 Układ graficzny Adreno 740 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X (?) Pamięć wbudowana 256 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 12,4" IPS 3048 x 2032 px, 144 Hz

900 nitów, DolbyVision, Corning Gorilla Glass 5 Łączność Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 Złącza, porty i sloty USB 3.2 Gen 1 typu C Aparat przedni 32 MP (f/2,2) Aparaty tylne 50 MP (f/1,8) Akumulator 10 000 mAh / 120 W Wymiary i waga 278,7 x 191,58 x 6,26 mm / 590 g Dodatkowe informacje Sześć głośników, cztery mikrofony Akcesoria Rysik Xiaomi Focus Pen

Klawiatura Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad System operacyjny HyperOS (Android 14) Cena 2999 zł

Źródło: Xiaomi