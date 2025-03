Xiaomi 14 Ultra - poznaliśmy wygląd nadchodzącego flagowca. Urządzenie może zachwycić możliwościami fotograficznymi

Już 25 lutego odbędzie się premiera flagowego smartfona Xiaomi 14. Urządzenie zadebiutowało już w Chinach, dlatego znamy już jego specyfikację czy design. Mimo to nie możemy doczekać się testów tego modelu, a także ogłoszenia cen. Warto jednak wiedzieć, że nie to będzie to absolutnie topowa propozycja Chińczyków na ten rok. Nieco później do oferty Xiaomi ma trafić model 14 Ultra, którym z pewnością zainteresują się fani mobilnej fotografii.

Xiaomi 14 Ultra kryje przed nami coraz mniej tajemnic. Urządzenie powinno być dostępne w sklepach dopiero w marcu. Spodziewamy się, że będzie to jeden z najdroższych smartfonów na rynku.

Serwis MySmartPrice opublikował właśnie rendery smartfona Xiaomi 14 Ultra. Podobnie jak w przypadku bezpośredniego poprzednika, mamy do czynienia ze stosunkowo prostą bryłą z wyróżniającą się wielką wyspą na aparaty z brandingiem Leica. Zawiera ona cztery obiektywy 50 MP, aczkolwiek ich dokładna konfiguracja nie jest jeszcze znana. Wygląda na to, że urządzenie będzie dostępne w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej. Obie posiadają skórzane plecki zamiast szkła. Ponadto mówi się, że Xiaomi 14 Ultra otrzyma tytanową ramkę, z której słynie już np. Apple iPhone 15 Pro (Max) czy Samsung Galaxy S24 Ultra.

Opierając się na dotychczasowych przeciekach, smartfon ma otrzymać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB RAM-u i nawet do 1 TB pamięci wewnętrznej, 6,7-calowy ekran AMOLED 2K 120 Hz oraz baterię 5300 mAh z obsługą ładowania przewodowego 90 W i bezprzewodowego 50 W. Model ten ma zostać zapowiedziany 25 lutego, a więc w dniu debiutu podstawowego Xiaomi 14. Urządzenie powinno być dostępne w sklepach dopiero w marcu. Raczej nie ma co liczyć na niską cenę. Spodziewamy się, że będzie to jeden z najdroższych smartfonów na rynku.

Źródło: MySmartPrice