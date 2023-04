Poznaliśmy cennik dla części zamiennych do Xiaomi 13 Ultra, ceny porażają. Naprawa Xiaomi 13 Pro może być niewiele tańsza

Xiaomi 13 Ultra to flagowy smartfon z krwi i kości, który godnie staje do walki ze swoją konkurencją. Jeżeli byliście ciekawi ile kosztują poszczególne elementy tego smartfona, to postaramy się uchylić wam rąbka tej tajemnicy. W sieci pojawił się cennik autoryzowanego serwisu producenta w Chinach. Warto jednak zapiąć mocno pasy, ponieważ za niektóre podzespoły przyjdzie nam wydać grubo powyżej tysiąca złotych, a mówimy tylko o cenach bez podatku.

Poznaliśmy cennik dla oryginalnych części zamiennych do modelu Xiaomi 13 Ultra. Za nową płytę główną przyjdzie nam zapłacić około 1550 złotych netto. Prawdopodobnie naprawa Xiaomi 13 Pro może być niewiele tańsza.

Ekran to zazwyczaj najdroższa część smartfona, jednak w modelu Xiaomi 13 Ultra tak nie jest. Koszt wymiany wyświetlacza wynosi około 1360 juanów, czyli mniej więcej 820 zł. Natomiast sama płyta główna w wersji 12 GB RAM i 256 GB pamięci UFS 4.0 to okolice 2320 juanów, czyli plus minus 1400 zł netto. Natomiast za najdroższy wariant płyty głównej, która dysponuje 16 GB RAM i 1 TB pamięci UFS 4.0, przyjdzie nam zapłacić 2560 juanów, co stanowi blisko 1550 zł. Moduł aparatów składających się z czterech modułów 50 MP został wyceniony na 1450 juanów, a to równowartość 875 zł. Koszta wymiany baterii to 159 juanów, co stanowi 96 zł netto, co wydaje się rozsądną ceną i mocno kontrastującą z resztą podzespołów. Wydatek przy wymianie pokrywy baterii wygląda dość podobnie, gdyż cena wynosi 180 juanów, czyli około 110 zł.

Warto zauważyć, że są to ceny jednostkowe dla samych części i do całości obrazu należałoby dodać jeszcze koszta robocizny, które w niejednokrotnie stanowią znaczny procent końcowego rachunku za naprawę urządzenia. Mimo iż sztandarowy telefon chińskiego producenta nie pojawi się na polskich półkach, to jego mniejszy brat z dopiskiem Pro powoli się na nich zadomawia. Zauważcie jednak, że te dwie wersje urządzeń mobilnych nie odbiegają znacząco od siebie. To niestety daje nam pewien pogląd na koszty części dla słabszego wariantu. Podsumowując, ceny tu zaprezentowane mogą niejednego czytelnika "wyrwać z butów". Jednak konkurencja również do najtańszych nie należy i niewątpliwie musimy być przygotowani na podobne ceny, również u takich marek jak Apple czy Samsung. Jednogłośnie można zatem powiedzieć, że czasy tanich flagowych smartfonów od Xiaomi odeszły w niepamięć.

Źródło: Sparrows News