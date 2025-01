Wyniki konkursu na 18. urodziny PurePC - Rozdaliśmy karty graficznie, laptopy, procesory i wiele innych cennych nagród

Czas na rozwiązanie wielkiego konkursu z okazji 18. urodzin PurePC, gdzie przygotowaliśmy dla naszych czytelników kontener cennych nagród. Wśród smakowitych kąsków znalazły się między innymi karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, laptopy z procesorami Intel Core oraz układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4070, procesory AMD Ryzen 7000/8000 i mnóstwo innych sprzętów. Poznajcie zatem listę czterdziestu zwycięzców i wyniki rocznicowej ankiety...

Konkurs na 18-lecie PurePC uznajemy za zakończony, dziękujemy wszystkim za udział, a szczęśliwcom gratulujemy życząc owocnego używania nagród.

Zacznijmy od wyników głosowania na najbardziej udane bądź kultowe produkty, których premiery przypadły w latach 2006-2024, czyli okresie funkcjonowania PurePC. Ewidentnie widać, że teraźniejszość wymieszała się z przeszłością, zwłaszcza w przypadku komponentów bazowych. Najlepszym przykładem są procesory - AMD Ryzen 7 7800X3D i dalej Intel Core i5-2500K oraz Core 2 Duo E8400. Podobnie w kartach graficznych - najpierw NVIDIA GeForce RTX 4090, potem wiekowy NVIDIA GeForce GTX 970 i prawdziwy weteran NVIDIA GeForce 8800 GT (załóżmy, że wersja 512 MB). Resztę wybrańców znajdziecie w poniższej tabelce:

1. Miejsce 2. Miejsce 3. Miejsce Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i5-2500K Intel Core 2 Duo E8400 Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce 8800 GT Płyta główna MSI B450 Tomahawk MSI Z690-A Pro DFI LP DK P45-T2RS Nośnik SSD Samsung SSD 980 Pro Crucial MX500 Kingston KC3000 Pamięć RAM Kingston Renegade DDR5 Crucial Ballistix DDR3 G.Skill Ripjaws V DDR4 Cooler CPU Noctua NH-D15 AC Liquid Freezer II 360 be quiet! Dark Rock Pro 2 Obudowa be quiet! Dark Base 900 Fractal Define R4 Black Lian Li O11 Dynamic Zasilacz be quiet! DP Pro 750 W SeaSonic Focus Plus 550 W SeaSonic SSR 650 W Monitor Samsung Odyssey G9 Alienware AW3423DW Iiyama GB2560HSU RE Klawiatura Logitech G15 Corsair K70 RGB SteelSeries Apex Pro Sprzęt audio Creative Fatal1ty ASUS Xonar Essence ST HyperX Cloud II Myszka Logitech G502 Hero Razer DeathAdder Logitech G Pro Wireless Laptop Lenovo Thinkpad T61p Dell Alienware M18x Apple MacBook Air Smartfon Samsung Galaxy S II Apple iPhone Nokia N95 Gra Wiedźmin 3: Dziki Gon Baldur's Gate III Cyberpunk 2077 Konsola Sony PlayStation 5 Steam Deck Sony PlayStation 3 Sprzęt sieciowy TP-Link Archer C7 ASUS ROG GT-AX6000 MikroTik hAP AC/AX Innowacja Nośniki SSD Sztuczna Inteligencja OLED

Teraz najważniejsza część zabawy - lista nagrodzonych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, będziemy kontaktować się drogą mailową na adresy z których się logowaliście, prosimy więc uprzejmie nie szturmować naszych skrzynek. Zaczyna się sezon urlopowy, niektóre przesyłki mogą się trochę opóźnić, dlatego z góry przepraszamy za ewentualne obsuwy. Apelujemy o cierpliwość i zapewniamy, że każdy dostanie co zapisane poniżej. Mamy nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas głosowania, a nagrody to wyłącznie miły dodatek do reszty :)

Nagroda Zwycięzca ASUS ROG Strix G16 (GeForce RTX 4070) Kadarka Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Panther zriel Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super Panther Janusz_Szef Intel Core i9-14900K BOX Cruise12 Intel Core i9-14900K BOX Norghul Intel Core i9-14900K BOX nietopyrz Predator Helios Neo 16 (GeForce RTX 4070) Mariusz1987 ASUS TUF Gaming PC (Radeon RX 7600 XT) kuoka82 AMD Ryzen 7 7800X3D BOX PrinoGhost AMD Ryzen 7 8700G BOX Lumperator AOC Q27G4X 2560x1440 180 Hz MaruderXP be quiet! Dark Base 701 faldżip be quiet! Dark Rock Pro 5 hollytom be quiet! Dark Power 13 850W vlad_8011 Corsair K65 PLUS Wireless Kassandra Corsair M75 Wireless mem4 Corsair 6500D plagiat0r Endorfy Arx 500 ARGB tomek.xp Endorfy Arx 700 ARGB Harkonnen Endorfy Navis F280 ARGB patol1984 Endorfy Navis F360 ARGB z8373767 Genesis Thor 404 TKL Biała (Kailh Brown) Pio69 Genesis Astat 700 G2 Hadar Genesis Diaxid 650 ARGB Biała Emisariusz Kingston KC3000 2TB NostradamuSek Kingston FURY Renegade 2TB MichalKRK Kingston FURY Renegade RGB 32 GB 8000 MHz CL38 ImpostoR Lexar ARES RGB 6400 MHz CL32 grajon Lexar ARES RGB 7200 MHz CL34 Doopan Lexar NM790 4 TB bialypielgrzym Lexar NM790 4 TB wampir MSI MPG A850G 850W PCIe5 Danio31b MSI MAG Core Liquid 240R V2 Marcines MSI MAG Core Liquid 240R V2 Leouch Patriot Viper Xtreme 5 RGB 48 GB 7600 MHz CL36 mastertomi SteelSeries Arctis Nova 5 Draglar SteelSeries Aerox 5 Wireless RozbitekzPCLab SteelSeries Apex Pro TKL ATARi Volcano Space Apex ARGB Biała Geralt27 Windows 10 Pro OEM Global hiroszi666

Źródło: PurePC