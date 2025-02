Wrocławska firma techbite poszerza ofertę laptopów o bardzo przystępny cenowo model ZIN 5 z regulowaną klawiaturą

Na rynek trafił właśnie techbite ZIN 5 15.6 FHD 128 GB - laptop stworzony z myślą o wygodnym wykonywaniu codziennych zadań. Oprócz bardzo przystępnej ceny (zaledwie 1199 złotych), notebook oferuje też 15,6-calowy ekran IPS, ergonomiczną (zdaniem producenta oczywiście) klawiaturę oraz możliwość pracy na systemie operacyjnym Windows 11 w wersji Home S.

Techbite ZIN 5 15.6 FHD 128 GB to niedrogi laptop stworzony z myślą o wygodnym wykonywaniu codziennych zadań w szkole, na uczelni czy w pracy.

W tym tygodniu firma techbite zaprezentowała już jeden laptop. Mowa o modelu PIX 15.6 FHD 128 GB, który tak samo jak ZIN 5 15.6 FHD 128 GB sprostać ma oczekiwaniom wszystkich tych osób, które szukają urządzenia do nauki lub pracy biurowej. Jeśli chodzi o ZIN 5, to zdecydowano się tu na rozdzielczość ekranu wynoszącą 1920 x 1080 px. Sercem notebooka jest dwurdzeniowy układ Celeron N4020, sparowany z 4 GB pamięci RAM DDR4. Powinno to pozwolić na wykonywanie codziennych, mniej wymagających zadań takich jak edytowanie i tworzenie dokumentów oraz oczywiście przeglądanie sieci czy multimediów.

Dalszą specyfikację dopełnia bateria o pojemności 5000 mAh oraz 128 GB pamięci na dane (eMMC). Laptop został wyposażony także w kamerkę do wideorozów z zaślepką. Z kolei wśród złącz najdziemy 2x USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45 oraz 1x jack 3,5 mm. Na pokładzie mamy ponadto WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0. Co ciekawe, laptopa wyposażono także w klawiaturę, której kąt nachylenia można dostosować pod siebie, aby praca czy nauka mogła być jak najmniej męcząca. Sprzęt można już kupić w cenie 1199 zł w sklepach takich jak x-kom, Komputronik czy Media Markt oraz oczywiście w sklepie internetowym producenta.

Źródło: Techbite