WowMouse - smartwatche mogą nam służyć za wirtualne myszki, które w dodatku obsługują gesty. Aplikacja dostępna za darmo

Targi CES 2024 trwają w najlepsze, a do tej pory zaprezentowano naprawdę sporo ciekawych projektów, które z powodzeniem można nazwać innowacyjnymi. Kolejnym rozwiązaniem, które zalicza się do tej grupy, jest mobilna aplikacja od Doublepoint, a mianowicie WowMouse. Firma dość oryginalnie podeszła do smartwatchy, które noszone są na co dzień przez wiele osób. Od teraz można z nich korzystać, jak z wirtualnej myszki, a za przyciski posłużą nasze palce.

Firma Doublepoint oficjalnie udostępniła swoje oprogramowanie o nazwie WowMouse, które pozwala zmienić kompatybilne smartwatche w myszki. Projekt jest darmowy i robi naprawdę duże wrażenie.

Aplikacja mobilna WowMouse jest już dostępna w Sklepie Google Play pod tym adresem, a jedynym wymaganiem jest smartwatch z systemem Wear OS (wcześniej Android Wear) na pokładzie. Oprogramowanie umożliwia nam stworzenie wirtualnej myszki, którą możemy obsługiwać wszystkie dostępne urządzenia przez Bluetooth. Dzięki dopracowanym algorytmom możliwe jest używanie gestów, które są bliźniaczo podobne do tych, jakie znane są wszystkim użytkownikom gogli Meta Quest 2 i 3. Tak więc ruch myszką wykonamy, kiedy poruszymy ręką z nałożonym smartwatchem, natomiast pojedyncze kliknięcie opiera się na geście "uszczypnięcia".

Niemal wszystkie urządzenia będą traktować to rozwiązanie jak fizycznie połączoną myszkę. Oczywiście możliwości oprogramowania są dużo większe, a firma Doublepoint stara się pozyskać partnerów na obecnych targach CES 2024, aby mogli oni dostosować swoje sprzęty do lepszej obsługi. Cały projekt jest imponujący w swojej "prostocie", wszak smartwatche już dawno mogły być wykorzystywane w omawianym celu. Na poniższych filmach możemy zobaczyć przykładowe zastosowania WowMouse, z których wrażenie robi regulacja oświetlenia w domu za pomocą gestu. Aplikacja umożliwia korzystanie ze smartwatcha w ten sposób, także przebywając w goglach VR, choć w tym wypadku nie jest to aż tak potrzebne.

Źródło: Doublepoint