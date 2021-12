Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 2022. Redakcja PurePC życzy czytelnikom...

Drodzy czytelnicy, niedługo usiądziemy do uroczystej kolacji wigilijnej, rozpoczynając wspólne świętowanie w rodzinnym gronie. Niezmiernie cieszymy się, że ponownie możemy złożyć Wam z tej okazji serdeczne życzenia: zdrowych, radosnych i ciepłych Świąt Bożego Narodzenia. Każdemu należy się chwila odpoczynku, więc wyłączcie smartfony i komputery, spędzając te kilka chwil w całkowicie analogowym świecie. Święta Bożego Narodzenia mają w sobie coś niezwykłego i nie chodzi tutaj o pięknie wystrojone otoczenie. Chcielibyśmy także podzielić się z Wami bardziej sprecyzowanymi życzeniami, utrzymanymi w duchu naszego skromnego portalu...

Radości, beztroski, dostępności podzespołów, spełnienia marzeń, zdrowia i wszystkiego co najlepsze nie tylko w te święta, ale także i w nadchodzącym 2022 roku życzy redakcja PurePC.pl!

Serdecznie życzenia przesyła Sebastian Oktaba...

Czego mogę Wam konkretnie życzyć? Przede wszystkim normalizacji cen, żeby składanie wypasionych blaszaków ponownie było opłacalne. Tańsze karty graficzne, lepsza dostępność i obniżka cen szybszych pamięci DDR5, tańsze płyty główne, mniej nośników SSD napędzanych QLC NAND - długo mógłbym wymieniać :) Zobaczymy co przyniesie nowy rok, który będzie obfitował w premiery: karty graficzne Intela, procesory AMD posiadające 3D V-Cache, karty graficzne GeForce RTX 4000, S.T.A.L.K.E.R. 2 - życzę Wam zatem, aby na wszystko znalazły się fundusze. Czyli klasycznie - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy :)

Życzenia pełne spokoju przesyła Ewelina Stój...

Drodzy "Pjurowicze"! Od strony technicznej, życzę Wam, aby nowy rok przyniósł same growe hity, nie zaś remastery, fabularne wydmuszki i stugodzinne tasiemce, których naprodukowano już zdecydowanie za dużo. Życzę także jak najmniej niepożądanych dwuklików i pościeranych keycapów ;) A już bardziej po ludzku - w tych niespokojnych czasach życzę Wam wszystkim i każdemu z osobna wytrwałości, spokoju, wyrozumiałości, opanowania, a nade wszystko zdrowia (także psychicznego ;)). Żebyśmy wszyscy byli dla innych tacy, jacy chcielibyśmy, aby inni byli dla nas. Spokojnych, rodzinnych Świąt i szampańskiej zabawy w sylwestrową noc!

Świąt pełnych zasłużonego odpoczynku życzy Damian Marusiak...

Wszystkim Czytelnikom naszego portalu przesyłam najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Aby był to czas odpoczynku, na który wszyscy zasłużyliśmy po całym tym roku. Na zbliżający się wielkimi krokami 2022 rok z kolei życzę przede wszystkim unormowania się sytuacji na rynku komponentów komputerowych, aby to szaleństwo się wreszcie skończyło i każdy mógł kupić kartę graficzną w ludzkiej cenie :) I niech świąteczne jadło idzie tam, gdzie iść powinno, a nie tam gdzie nie powinno! Wesołych Świąt dla Was!

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Marcin Karbowiak...

Drodzy Czytelnicy! Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam przede wszystkim zdrowia, które jest dziś na wagę złota, spokojnego czasu spędzonego w gronie bliskich Wam osób oraz mnóstwa technologicznych prezentów. To był trudny rok dla wszystkich, szczególnie dla branży około technologicznej. Trzymam kciuki za to, aby dostępność urządzeń i komponentów, a także ceny wróciły do „normy”.

Zdrowia, ciepła i spokoju życzy Przemysław Banasiak...

W sytuacjach takich jak ta, przeważnie ratuje się odpowiedzią "nawzajem". Tutaj jednak redakcyjni koledzy i koleżanki straszną mnie, że podmienią mi platformę testową na Fermi i Bulldozera. A więc chciałbym życzyć Czytelnikom PurePC oraz po prostu fanom nowych technologii wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spokoju, zdrowia i rodzinnej, ciepłej atmosfery. Prócz tego również powrotu do normalności na rynku kart graficznych, konkurencyjności i niskich cen za podzespoły komputerowe, nowych, ciekawych gier oraz udanych kontynuacji Waszych ulubionych serii. No i czasu by je wszystkie porządnie ograć.

Zdrowych i Spokojnych Świąt życzy Rafał Romański, szef całego zamieszania

Drodzy Czytelnicy. Dziś jest szczególny dzień w roku. Spotykamy się z bliskimi, składamy życzenia, dzielimy się opłatkiem, spędzamy wspólnie czas w gronie rodziny i przyjaciół. W tym dniu nie będę wam życzył więcej megaherców, tańszych kart graficznych czy normalności z dostępnością sprzętu. Dotyka to nas wszystkich. Życzę Wam dużo odpoczynku od tych zawirowań, nie zapominajcie jednak o kolejnych materiałach na PurePC.pl. Nasze zdrowie od tych dwóch lat stawiam na pierwszym miejscu i życzę Wam, i sobie byśmy to szaleństwo przeżyli. Cieszmy się przez ten weekend z możliwości biesiadowania, smacznego karpia, wspólnych rozmów. Tylko nie za dużo procentów oby popłynęło… dobra, w ten weekend możemy sobie na to pozwolić. Ważne byście w tym czasie byli osobiście czy w niektórych przypadkach online z rodzinami. To jest najważniejsze, pamiętać o swoich bliskich i ich zawsze wspierać. Dużo zdrowia Wam życzę oraz Wesołych i Spokojnych Świąt!